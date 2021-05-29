«الأبيض» الأولمبي يواجه البحرين ودياً للمرة الثانية الليلة

المصدر: دبي - العوضي النمر

يخوض «الأبيض» الأولمبي مباراة ودية ثانية، مساء اليوم، مع البحرين في إستاد مدينة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة، قبل العودة إلى البلاد غداً في ختام زيارة الأولمبي للبحرين.

وسبق وفاز الأولمبي على شقيقه البحريني 3 - 2 في المباراة الودية الأولى ضمن برنامج الإعداد المبكر لمنتخبنا استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أكتوبر المقبل، وسجل أهداف الأبيض الأولمبي عبد الله إدريس هدفين، وعبد الله أنور من ركلة جزاء.

ويختتم «الأبيض» معسكره في البحرين، الذي يستمر لمدة أسبوع ضمن برنامج إعداده المبكر للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أكتوبر المقبل.

ويعتبر التجمع الحالي هو ثاني تجمع للمنتخب في عهد المدرب الإسباني دينس سيلفا، حيث سبق وتجمع الفريق لأول مرة الشهر الماضي وتدرب على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة في دبي، ثم عاد وتجمع على ملعب الوصل في بداية التجمع الحالي لمدة 4 أيام، قبل التوجه للبحرين.

حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين وإعدادهم بشكل جيد للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن تتحدد هوية التصفيات ونظامها ومواعيدها خلال يوليو المقبل.

ويعتبر هذا الفريق أمل الكرة الإماراتية خلال الفترة المقبلة، حيث يضم مجموعة من اللاعبين الموهوبين المتميزين، لذلك يحظى بدعم واهتمام لجنة المنتخبات برئاسة يوسف حسين السهلاوي وأعضاء اللجنة.

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