القاسمي يشيد بالجهود الكرواتية لتطوير كرة كلباء

المصدر: كلباء - محمد فضل

أشاد الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس نادي اتحاد كلباء بجهود أعضاء الوفد الرياضي الكرواتي الذي يزور النادي هذه الأيام للتحضير لمشروع تطوير قطاع كرة القدم في المراحل السنية.

واستمع سعيد القاسمي من أعضاء الوفد لطريقة العمل والمنهجية المتبعة في مدارس الكرة الأوروبية والكرواتية تحديداً، وإمكانية نقل هذه الخبرات إلى فرق النادي لتطوير وتأسيس القاعدة الرياضية واتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وحضر الاستقبال علي كانو رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، مشيداً باتفاقية التعاون التي تمت بين نادي كلباء والوفد الكرواتي في أعقاب التعاقد مع مدربين من كرواتيا للإشراف تدريبياً على فرق أكاديمية كرة القدم بالنادي.

بدوره شكر الوفد الزائر الشيخ سعيد القاسمي رئيس نادي كلباء وعلي كانو رئيس إدارة الشركة على حفاوة الاستقبال وعلى جدية النقاش المثمر، والذي يهدف إلى الارتقاء بمستقبل كرة القدم بنادي اتحاد كلباء.

وأكد كانو أن الاهتمام بنشاط كرة القدم وتطويرها في أروقة النادي يظل الشغل الشاغل للشركة، قائلاً: «نسعى في المستقبل إلى أن تكون كل فرق كلباء في مقدمة المسابقات المختلفة»، مشيراً إلى أنهم راضون عن النتائج التي حققها الفريق الأول خلال مشاركته في مسابقة دوري الخليج العربي ومسابقة كأس رئيس الدولة خلال الموسم الماضي، إلى جانب احتلال فريق الرديف للمركز الثالث ضمن مسابقة دوري رديف كأس الخليج العربي، مضيفاً: «ما زلنا نتطلع للمزيد من النتائج الجيدة في المواسم المقبلة».

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