مصر تلاقي المغرب في نهائي «صالات العرب» اليوم

المصدر: متابعة: ياسر قاسم

تختتم في الثامنة من مساء اليوم بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات التي تقام في مصر بصالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر، وتجمع المباراة النهائية صاحب الأرض منتخب مصر ومنافسه المغربي في نهائي بنكهة أفريقية خاصة، وتأهل المنتخبان بعد تخطيهما الدور نصف النهائي مساء أول من أمس، حيث فاز منتخب مصر على منتخبنا الوطني 4-3 بعد مباراة مثيرة حُسمت في الوقت الإضافي.

فيما تأهل المنتخب المغربي بسهولة بعد فوزه الكاسح على منتخب البحرين 6-0. ووجدت مشاركة منتخبنا الوطني وظهوره القوي في البطولة أصداء إيجابية، لا سيما بعد الندية التي أظهرها أمام منتخب مصر صاحب الحضور الدائم في كأس العالم ووصيف القارة الأفريقية، والذي تأهل لمونديال هذا العام في ليتوانيا، وكان الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، على رأس الذين أشادوا بالمستوى المتميز للمنتخب.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس البعثة عبد الملك جاني وأعضاء الجهازين الفني والإداري بحضور المستشار عبد الله الحمادي، ليلة مباراة نصف النهائي، خاصة وأن المنتخب وضع بصمته من أول مشاركة عربية له ونجح في الوصول للدور نصف النهائي وكان قاب قوسين من الظهور في المباراة النهائية بعد أن تقدم في النتيجة على منتخب مصر الذي حسم المباراة بصعوبة في الشوط الإضافي. قادمون إلى آسيا وعبر المونديالي خميس الشامسي المشرف على المنتخبات الوطنية لكرة قدم الصالات، عن سعادتهم بما قدمه المنتخب الوطني في مشاركته العربية الأولى.

منوهاً بالدور الكبير الذي لعبته اللجنة التنفيذية برئاسة عبد الملك جاني في تطوير اللعبة، وجسد هذا التطور مستوى ونتائج المنتخب الوطني في كأس العرب، وقال إن ما قدمه المنتخب يُحسب لكل منظومته الإدارية والفنية ممثلة في المدربين الوطنيين عبد الرؤوف عمر المرزوقي ومساعده عدنان الهولي وسالم العامري مدرب الحراس واللاعبين الذين أثبتوا كفاءة عالية في جميع المباريات.

سعادة وأعرب الشامسي عن سعادته بالمردود الفني والنتائج الجيدة التي حققها الفريق، وقال إن اللاعبين اكتسبوا الثقة بالنفس والخبرات التي تفيد المنتخب في المستقبل القريب على مستوى القارة الآسيوية، وقال الشامسي: «ليس سهلاً أن تتقدم ثم تتأخر ثم تعود بالتعادل أمام منتخب مصر الذي لعب في نهائيات كأس العالم 7 مرات وتصنيفه ضمن العشرين الأوائل في العالم».

وأضاف الشامسي: «نحن سعداء بوجود هداف مواطن مثل عمر النقبي الذي ينافس على لقب الهداف للبطولة وينفرد بالمركز الأول برصيد 6 أهداف. وأوضح الشامسي أن لجنة المنتخبات سوف تواصل عملها واجتماعاتها مع الجهاز الفني للإعداد لبطولة كأس الخليج ضمن خطة الإعداد طويلة الأجل للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم القادمة، والتي ستكون في أكتوبر القادم، وسيكون للمنتخب بصمته هذه المرة بكل قوة من خلال العمل بنفس الروح والثقة.

عودة البعثة من ناحية أخرى، تم تعديل موعد عودة بعثة المنتخب من مصر من الأحد إلى أمس»الجمعة» بعد أن اكتفت اللجنة المنظمة بإقامة المباراة النهائية وصرف النظر عن مباراة تحديد المركز الثالث، وتقرر بقاء كل من رئيس البعثة عبد الملك جاني وخميس الشامسي مشرف المنتخبات في القاهرة لحضور مراسم الختام تلبية لدعوة الاتحاد العربي واللجنة المنظمة.

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