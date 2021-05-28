غوران مدرباً لعجمان خلفاً للرمادي

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

تعاقد نادي عجمان رسمياً مع المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش «50 عاماً» ليقود الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد 2021-2022، خلفاً للمدرب المصري أيمن الرمادي، وتم توقيع العقد مساء اليوم في النادي بحضور عبدالله الظاهري، أمين السر العام لنادي عجمان ومشرف الفريق.

ويعتبر غوران صاحب تجربة طويلة في التدريب بمنطقة الخليج والإمارات بشكل خاص، حيث درّب في نادي القادسية الكويتي، كما عمل مدرباً للمنتخب الكويتي وأحرز معه لقبي بطولة غرب آسيا قبل 10 سنوات وبطولة الخليج العشرين في اليمن، وانتقل من الكويت إلى السعودية مدرباً لفريق الاتفاق، وانتقل بعدها للإمارات مدرباً لبني ياس في الدرجة الأولى، ثم مدرباً لـ 3 فرق في دوري الخليج العربي هي اتحاد كلباء وخورفكان والفجيرة، ليصبح عجمان خامس فريق إماراتي يدربه.

ورحب عبدالله الظاهري بالمدرب غوران، مؤكداً أن التعاقد معه يعتبر بداية للترتيبات التي يقوم بها مجلس إدارة النادي للموسم الجديد، حيث تشهد الفترة المقبلة، تحديد اللاعبين الجدد الذين يحتاجهم الفريق وفقاً لرؤية فنية.

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