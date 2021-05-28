محمد بن هزام واجهة مشرفة لاتحاد الكرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

اختارت لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، محمد عبد الله بن هزام الظاهري، نائباً لرئيس اللجنة، المشكّلة من الدكتور حميد محمد الشيباني رئيساً، ومحمد عبد الله هزام الظاهري نائب رئيس اللجنة، والأعضاء: أحمد محمد الحرمي «قطر»، وخالد عبد العزيز مقرن «السعودية»، وإبراهيم سعد البوعينين «البحرين»، وحميد بن سليمان الجابري «عمان»، وعلي حسين المطيري «الكويت»، وشهاب أحمد جبارة «العراق»، وفيصل إسماعيل المالك المستشار الاستراتيجي لاتحاد كأس الخليج العربي.

ووقع الاختيار على بن هزام أمين عام اتحاد كرة القدم، بعد أن نجح خلال فترة وجيزة، في نيل ثقة الذين يتعاملون معه من الاتحادات القارية المختلفة، بفضل جهوده التي تتم في صمت.

ومن قبل، اختير محمد بن هزام لعضوية لجنة التطوير في الاتحاد الآسيوي، ما منحه مزيداً من الخبرات والاحتكاك مع الكوادر القارية، فانعكس ذلك على مهمته في اتحاد الكرة، وأصبح عمله مثار إعجاب الكثيرين من القيادات الرياضية عامة، ومسؤولي الأندية على وجه الخصوص.

وسبق وتم تكريمه من قبل الاتحاد الآسيوي، لمشاركته الناجحة في المؤتمر الذي نظمه الاتحاد القاري مؤخراً للأمناء العامين للاتحادات الوطنية الأعضاء لمنطقة غرب آسيا، والذي ناقش العديد من المحاور الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي السليم، والحوكمة، والدائرة التجارية، ووحدة الحماية، وأحدث التطورات في إدارة كرة القدم وغيرها.

ويعتبر محمد بن هزام دينامو اتحاد الكرة، وخلال الفترة الماضية، نجح في العديد من الملفات التي تولاها، مثل استضافة الإمارات للمجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، واستضافة الشارقة لمجموعته في دوري أبطال آسيا، كما نجح بدرجة امتياز، في تحدي المباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث جاء الاحتفال رائعاً ومتميزاً، ويتواكب مع اسم المسابقة الغالية على قلوب كل أبناء الوطن.

الإجراءات الاحترازية

كما يبذل جهوداً كبيرة في ملف الإجراءات الصحية الاحترازية، ويترأس فريق عمل يهدف إلى المحافظة على سلامة جميع الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، سواء في المنافسات القارية المجمعة، أو نهائيات البطولات المحلية، بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة، ويواصل تميزه في الاستعداد لاستضافة الدولة لمنافسات المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلي مونديال 2022 وكأس أسيا 2023.

حيث يبذل جهداً كبيراً مع فريق عمله لتخرج التصفيات في أبهى صورة تنظيمية، كما يتمتع بعلاقات طيبة مع كافة المتعاملين مع اتحاد الكرة، من شركاء تجاريين وإعلاميين وعاملين، ساهمت في تعزيز عمل وأنشطة اتحاد الكرة خلال الفترات الماضية، ما أكسبه ثقة وتقدير مجلس إدارة اتحاد الكرة.

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