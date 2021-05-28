دبي تستضيف «ملك الذراعين» اليوم

المصدر: فائز بجبوج – دبي

يستضيف فندق كونراد دبي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم، بطولة «ملك الذراعين»، والتي ستشهد تحدي مصارعة الذراعين، وينظمها البطلان الدوليان الأمريكيان، مارك بوس ولاري وليز، والكندي دون ليدس، وتقام بإشراف لجنة مصارعة الذراعين في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم بمصارعة الذراعين.

ووجّه اتحاد اللعبة، الدعوة لمحبي ومتابعي هذه الرياضة، إلى عدم تفويت فرصة متابعة أقوى نزالات مصارعة الذراعين العالميين، وتبرز إلى الواجهة، مواجهة الأقوياء بين بطلي العالم للمحترفين، الأمريكي مايكل طولد والكندي دفيت لاريت والأمريكي دون إدريس، إضافة إلى لاعبين دوليين آخرين.

أكد فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، أن البطولة الحالية، هي الأولى التي يشرف عليها الاتحاد في الموسم الحالي، ومن تشكيل لجنة مصارعة الذراعين، والهدف منها، إضافة إلى الجانب التنافسي، الترويج للعبة بشكل أكبر في الدولة، والتعريف بها، والتشجيع على ممارستها بشكل أوسع، مبيناً أن هنالك فعاليات أخرى سيتم تنظيمها أو الإشراف عليها مستقبلاً، موجهاً الدعوة لمتابعتها، والاستئناس بأجوائها التي لا تخلو من الإثارة والتحدي.

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