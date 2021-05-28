مصر لنهائي «عربية» الصالات ومنتخبنا يلعب على «الثالث»

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

تأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات بصعوبة، بعد قلبه تأخره لفوز غالٍ على منتخبنا الوطني، بنتيجة 4 - 3، في انطلاقة الدور نصف النهائي للبطولة، في صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر بمصر، وجاء الفوز في الوقت الإضافي، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.

جاءت المباراة مثيرة، وتميزت بالندية وتكافؤ المستوى، ودانت السيطرة في البداية لمنتخبنا، الذي نجح في تسجيل هدف السبق عبر عبد الله الفلاسي، وتألق خط دفاع منتخبنا، ومن خلفه الحارس عمر عبد الستار، في الذود عن مرماهم أمام الهجمات الكثيرة لمنتخب مصر، الذي نجح في كسر كل الحواجز في آخر دقائق الشوط الأول، بتسجيل هدف التعادل، عبر البديل علاء عيسى، ثم أردفه محمد سعيد بهدف التقدم في الدقيقة الأخيرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر 2 - 1، وعزز المنتخب المصري تقدمه في بداية الشوط الثاني، بهدف ثالث عبر خالد سعيد،.

ولكن عاد منتخبنا بقوة في الدقائق الـ 10 الأخيرة للمباراة، وترجم سيطرته بتسجيل هدفين على التوالي، عبر كل من عبد الله الحوسني وعبد الله الفلاسي، لتصبح النتيجة 3-3، قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، وتهيأت الفرصة لتقدم منتخبنا من لعبة ثابتة أمام المرمى، نفذها محمد عبيد، ولكن الحارس المصري محمود شوبير صدها ببراعة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 3-3، لتذهب المباراة للوقت الإضافي، ونجح في شوطه الأول منتخب مصر في تسجيل الهدف الرابع، عبر لاعبه حمد عبد الرزاق «كوكي»، الذي انتهت عليه المباراة.

وبهذه النتيجة، يخوض منتخب مصر المباراة النهائية السبت المقبل، مع الفائز من المغرب والبحرين، فيما يلعب الخاسر مع منتخبنا لتحديد المركز الثالث.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز