«الأبيض» 7 أيام على مشوار الـ 12 نقطة

المصدر: (دبي ـ العوضي النمر)

يدخل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم «الأبيض»، مرحلة التركيز التام بداية من اليوم، استعداداً لخوض مباريات المجموعة السابعة، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، التي ستنطلق بعد 7 أيام، اعتباراً من يوم 3 يونيو المقبل.

ويتجمع الأبيض اليوم مرة أخرى، بعد راحة يومين، من أجل التقاط الأنفاس، والعودة بحماس كبير، وسيكون التدريب على ملعب نادي الوصل في دبي، حيث يركز الجهاز الفني، بقيادة الهولندي فان مارفيك، على تعزيز أداء الفريق، وتدارك بعض السلبيات التي أفرزتها التجارب الودية السابقة، وآخرها أمام الأردن، التي انتهت بفوز الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف.

القوة الهجومية

ويعول الجهاز الفني للأبيض، على القوة الهجومية المكونة من ليما كايو وعلي مبخوت، من أجل تحقيق الفوز، سعياً لحصد 12 نقطة، والعلامة الكاملة من المباريات الأربع التي سيلعبها الفريق، لحجز بطاقة التأهل لكأس آسيا، ومن ثم التأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال 2022، لذلك، سيولي مارفيك أهمية كبيرة في العمل الفني المقبل، على تعزيز أداء تلك القوة الهجومية، خاصة مع تألق صانع الألعاب خلفان مبارك، في التجربة الأخيرة أمام الأردن.

مع منح الثقة لعدد من اللاعبين الشباب، الذين منحهم فرصة اللعب والاحتكاك خلال الفترة الأخيرة، مثل خليل إبراهيم وحارب عبد الله سهيل وطحنون الزعابي، الذين ظهروا بمستوى فني عالٍ، وطبقوا ما تم التدريب عليه خلال الحصص التدريبية الماضية، من جميع النواحي، في ودية الأردن.

ومن خلال متابعة تدريبات الأبيض، وخوضه عدداً من المباريات الودية، نستطيع التأكيد أن الجهاز الفني استقر على تشكيلة اللعب التي سيخوض بها الفريق التصفيات، حيث هناك شبه استقرار في مركز حراسة المرمى، بعد المستوى الطيب الذي ظهر عليه علي خصيف خلال الفترة الماضية، وكذلك خط الدفاع، وهناك شبه استقرار على عناصره، ولكن ربما يتم إجراء تغيير طفيف، وفق ظروف كل مباراة، فيما تم الاستقرار على تشكيلة خط الوسط أيضاً.

مباريات

وخلال الأيام القليلة المقبلة، سيركز الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بشكل جيد، قبل انطلاقة التصفيات، حيث سيلعب الأبيض أولى مبارياته أمام ماليزيا 3 يونيو، ويواجه تايلاند 7 منه، وإندونيسيا 11 الشهر ذاته، فيما يواجه فيتنام في ختام التصفيات 15 يونيو.

طريق

وأكد محمد عبيد حماد مشرف منتخبنا الوطني، أن برنامج إعداد الأبيض للتصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة إلى المونديال وكأس آسيا، يسير بشكل جيد، وحسب الخطة التي وضعها الجهاز الفني، والتي انطلقت منذ فترة، وشهدت عدداً من المعسكرات الداخلية، وخوض 3 مباريات دولية ودية، الأولى أمام العراق، وانتهت سلبياً بدون أهداف، والثانية أمام الهند، وانتهت بسداسية نظيفة صالح الأبيض، وأخيراً، فوز المنتخب على شقيقه الأردني بخماسية مقابل هدف.

وقال حماد إن الأبيض يسير في الطريق الصحيح، إذ تقوم الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون، بأدوارهم على أكمل وجه، كما أن كل فرد في المنتخب، يدرك مسؤولياته تماماً، ويؤدي اللاعبون تدريباتهم بكل جدية وحيوية ونشاط، وهو الأمر الذي يجعلنا متفائلين بتقديم أداء قوي، يؤهلنا إلى تحقيق النتائج المرجوة خلال التصفيات.

ثقة

وأعرب خليل إبراهيم لاعب المنتخب، عن ثقته بكل زملائه اللاعبين في تقديم كل ما لديهم خلال المباريات الأربع المتبقية من التصفيات الآسيوية المشتركة، ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، التي حضرت في المباريات الودية الماضية، خاصة بعد عودة المدرب مارفيك، الذي استطاع تغيير جوهر المنتخب للأفضل.

وقال خليل إبراهيم: مطالبون بتحقيق الفوز في جميع المباريات، لضمان العبور إلى المرحلة الثانية من التصفيات، لذا، يجب علينا خوض كل مباراة وكأنها نهائي، وتركيزنا منصبّ الآن على المباراة الأولى أمام منتخب ماليزيا، الذي استطعنا التغلب عليه في مباراة الذهاب التي أقيمت في كوالالمبور بهدفين مقابل هدف.

وعن تميزه وتألقه بقميص المنتخب، وصناعته وتسجيله للأهداف في المباريات الودية والرسمية، أكد خليل أن هذا الأمر يعود للتفاهم الكبير بينه وبين زملائه اللاعبين في المباريات، مشيراً إلى أنهم يطبقون ما يطلبه منهم المدرب بشكل تام، متمنياً أن يواصل صناعة وتسجيل الأهداف في مباريات التصفيات، من أجل إسعاد الجماهير الإماراتية، التي تنتظر الكثير من المنتخب.

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