كاسياس يخطّط لافتتاح أكاديمية حراس مرمى في دبي

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

عبّر الحارس الإسباني الشهير، إيكر كاسياس، عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، والعودة مجدداً إلى دبي، التي تعتبر نموذجاً عالمياً ناجحاً في أسلوب الحياة، والتعامل مع الجائحة.

وكذلك في عشقها للرياضة، وتنوع مجتمعها، الذي يضم جاليات من مختلف دول العالم، كما عبّر عن سروره بالترحيب الحار، ومشاعر المحبة التي يجدها في كل زيارة، وقال إنه يخطط لافتتاح أكاديمية لتدريب حراس المرمى في دبي.

جاء ذلك، خلال زيارة الحارس السابق لمنتخب إسبانيا بطل العالم 2010، وأوروبا 2008 و2012، وبطل دوري أبطال أوروبا وإسبانيا عدة مرات، مع ريال مدريد، إلى مقر مجلس دبي الرياضي، برفقة زميله السابق في ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، ميشيل سلغادو، حيث كان في استقبالهما ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العامل لمجلس دبي الرياضي، وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي.

وتم في اللقاء، بحث الفرص الاستثمارية في دبي، خصوصاً في المجال الرياضي، حيث أكد آل رحمة للنجم الإسباني، وجود جميع التسهيلات للمشاريع الاستثمارية في إمارة دبي، ومن بينها المجال الرياضي، وتحديداً الأكاديميات الرياضية، حيث توجد في دبي أكثر من 300 أكاديمية في مختلف الرياضات، إلى جانب وجود جاليات لأكثر من 200 دولة يعشقون الرياضة، ويتطلعون إلى ممارستها.

تجارب

وأكد كاسياس أنه يخطط لافتتاح أكاديمية لتدريب حراس المرمى في دبي، لتكون أول مكان خارج مدينة مدريد، تطل فيه هذه الأكاديمية، التي تمثل خلاصة تجاربه ومكانته الدولية كحارس وقائد لمنتخب أحرز كأس العالم، إلى جانب العديد من الألقاب الأوروبية، مع ناديه ريال مدريد.

وقد اختار دبي لتكون مقراً لأكاديميته الجديدة، لمكانتها العالمية المرموقة في مجال الرياضة والسياحة، وأسلوب الحياة السعيدة، إلى جانب كونها تمتلك جميع سبل النجاح لأي مشاريع، بفضل مستوى الحياة فيها، والتسهيلات والدعم للمشاريع المختلفة.

وأكد إيكر كاسياس، أن نجاح تجربة صديقه ومواطنه ميشيل سلغادو في افتتاح أكاديمية رياضية في دبي، والنمو الذي حققه هذا المشروع، شجعه على افتتاح أكاديميته الخاصة في دبي، لتكون مركزاً لتطوير حراس المرمى في دولة الإمارات والمنطقة.

وقدم الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، شرحاً للحارس الإسباني وفريق عمله، عن مكانة الرياضة في دبي، وجهود مجلس دبي الرياضي في نشر ممارسة الرياضة، وتطوير المواهب، وكذلك تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة التي تزيد على 400 فعالية سنوياً.

كما تجوّل معهم في مقر المجلس، وزيارة مختبر الابتكار، وقاعة المؤتمرات الصحافية في مجلس دبي الرياضي، التي تقرر أن تستضيف المؤتمر الصحافي للإعلان عن إطلاق أكاديمية إيكر كاسياس، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، خلال الشهور القليلة المقبلة.

وفي ختام الزيارة، قدّم آل رحمة هدية مجلس دبي الرياضي للنجم الإسباني، وهي النسخة الإنجليزية من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما قدّم كاسياس قميصه مع منتخب إسبانيا، وكذلك قميص ريال مدريد، وقفّازات حراسة المرمى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز