الشارقة يثمّن إنجازات الموسم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أثنى علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي على الإنجازات والمكتسبات التي تحققت مع نهاية الموسم الرياضي، جاء ذلك في اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام الحالي.

والذي عقد مساء أول من أمس، بمقر النادي في سمنان، بحضور الأعضاء، بداية بصعود فريق كرة القدم إلى دور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا والتطلع للوصول إلى أبعد نقطة في المنافسة الآسيوية، إضافة إلى التأهل للعب البطولة ذاتها في الموسم المقبل ما يتيح للفريق استمرار تحقيق النتائج والمستوى الإيجابيين على المستوى القاري.

كما أشاد المدفع، بالأداء الجيد الذي قدمه الفريق في بداية الموسم، ولولا تعرضه لظروف خارجة عن الإرادة لكان حضور الفريق أفضل في البطولات، مؤكداً ضرورة العمل على معالجة الملاحظات لتفاديها مستقبلاً، وأشار المدفع إلى أن ثقة مجلس الإدارة كبيرة بعمل إدارة شركة كرة القدم والجهاز الفني والإداري واللاعبين للمرحلة المقبلة، من أجل رفع اسم النادي وتشريف الدولة في المحافل الداخلية والخارجية.

كما أشاد بتحقيق الألعاب الجماعية 7 ألقاب في الموسم المنتهي في لعبتي كرة اليد وكرة السلة، والذي تحقق بعد عمل إداري وفني منظم والتزام كبير من اللاعبين في الملعب وخارجه، وأثنى رئيس مجلس الإدارة على الإنجازات التي حققتها إدارة الألعاب الفردية بالنادي بواقع 9 بطولات إضافة للميداليات الملونة في البطولات الرسمية بالدولة.

مشيداً بالمتابعة الإدارية الدائمة لجميع الألعاب والجهود الكبيرة من المدربين والإداريين واللاعبين وخصوصاً في بداية الجائحة والتي انتظم فيها اللاعبون بتمارين افتراضية قدمها المدربون (من بعد).

كما وجه المدفع شكره للإدارات الداعمة في النادي على الجهود المبذولة في الفترة السابقة، وخص بالشكر جهود إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي برئاسة الدكتور عبدالعزيز المهيري وعملهم في فترة جائحة كوفيد 19، متمنياً من الجميع مضاعفة الجهود للمحافظة على المكتسبات التي تمت وتحقيق المزيد من النجاحات.

تقرير

واستهلت الجلسة باعتماد محضر الاجتماع السابق رقم 3 من المجلس، وقام سلطان العسكر رئيس إدارة الشؤون المالية والإدارية باستعراض التقرير المالي للنادي، إضافة إلى اقتراح الميزانية للموسم الرياضي 2021-2022، ولائحة المكافآت الخاصة بالألعاب الفردية، كما ذكر المهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية أن الإدارة بصدد توقيع مذكرات تفاهم مع اتحادات خارجية لتبادل الخبرات وتطوير مستوى الألعاب من الجانبين.

من جانبه، طرح إبراهيم الجروان رئيس إدارة الاستثمار والتطوير التجاري اقتراحاً تعمل عليه الإدارة بإنشاء ملاعب بادل تنس في الحزانة بالتعاون مع أحد المستثمرين في الإمارة. وفي ختام الاجتماع أشار علي سالم المدفع رئيس مجلس الإدارة إلى أنه بدءاً من الأسبوع المقبل ستُعقد جلسات تقييم لجميع الإدارات كل على حدة.

وستتناول تقييم العمل الذي تم في الموسم الرياضي السابق، والوقوف على نقاط القوة والضعف التي تم رصدها وفرص تطوير العمل الإداري والتحديات القادمة، كما سيتم نشر استبانة تقييم الإدارات في قنوات التواصل الاجتماعي لمنح الجماهير حقها في إبداء الرأي حول إدارات النادي واقتراحاتها حول تطوير العمل الإداري.

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