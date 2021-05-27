الاتحاد الآسيوي: لا يفوق مبخوت سوى ميسي ورونالدو وتشيتري

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، علي مبخوت مهاجم الجزيرة ومنتخبنا الوطني الأول، أحد النجوم المتوقع تألقهم في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، والمقرر أن تستأنف غداً الجمعة، في 8 ملاعب موزعة بشكل مركزي في جميع أنحاء القارة، بعد مضي أكثر من 18 شهراً منذ مشاركة غالبية الدول في آخر مباراة رسمية.

وقارن الاتحاد الآسيوي عند حديثه عن مبخوت، بينه وبين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وجاء في تقرير الاتحاد عن مهاجم «الأبيض»: «قلة من المهاجمين في الدوريات المحلية في قارة آسيا، يمكنهم أن يضاهوا نسبة أهداف ماكلارين هذا الموسم، ولكن علي مبخوت ينافس لاعب ملبورن سيتي، إذ سجل اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً 25 هدفاً في 26 مباراة، ليقود فريقه الجزيرة إلى لقب دوري الخليج العربي للمحترفين».

وأضاف التقرير: «في آخر 10 مباريات خاضها مبخوت مع النادي والمنتخب، سجل 14 هدفاً ومن بينها ثلاث مرات أحرز 3 أهداف في مباراة واحدة هاتريك، واثنان منها في انتصارين وديين للإمارات على الهند والأردن، في الواقع، سجل مبخوت على المستوى الدولي بطريقة متميزة، لدرجة أن هناك ثلاثة لاعبين فقط نشطين على مستوى الرجال سجلوا أهدافاً أكثر منه ليونيل ميسي وسونيل تشيتري، وكلاهما على مسافة قريبة، وكريستيانو رونالدو».

وتضمنت قائمة اللاعبين المتوقعين تألقهم في التصفيات كلاً من الإيراني مهدي تاريمي، الياباني جونيا إيتو، السوري عمر السومة، الأوزبكي إيلدور شامرادوف، الأسترالي جيمي ماكلارين، الكوري الجنوبي لي كي-جي، والسعودي سالم الدوسري.

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