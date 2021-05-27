حضور قوي لكوادر رابطة المحترفين في البطولات الإقليمية والقارية

المصدر: وام

يواصل مسؤولو مباريات رابطة المحترفين الإماراتية حضورهم المميز في المشاركات الخارجية، التي يتم تكليفهم بها، على صعيد مسابقات الاتحادين الدولي والآسيوي، ترجمة لجهود الرابطة، التي أطلقت برنامج تأهيل مسؤولي المباريات من الكوادر الوطنية منذ 2012، وعملت من خلاله على توفير الدورات التدريبية، بالإضافة إلى ترشيحهم للمشاركة في إدارة مباريات مختلف المسابقات.

وأكدت رابطة المحترفين في بيانها الصادر اليوم أن حمد المزروعي يشارك حاليا كمراقب مباريات في كأس الاتحاد الآسيوي، المقامة في الأردن من 21 إلى 27 مايو الجاري ..كما تم تعيينه مراقبا لمباريات في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، في البحرين، خلال الفترة من 30 مايو الجاري إلى 17 يونيو المقبل.

ويعد المزروعي أول مسؤول مباريات إماراتي يتم اختياره للمشاركة في مسابقات الاتحاد القاري ..كما عمل مديرا لمجموعة دبي في كأس آسيا 2019، وشارك في تنظيم نهائيات آسيا تحت 23 في بانكوك في 2020، ثم مسؤولا بمجموعة دوري أبطال آسيا بجدة في الفترة من 27 أبريل إلى 19 مايو من العام الجاري.

وأوضحت الرابطة أنه تم تعيين فهد الحوسني مسؤولا في مباريات التصفيات التمهيدية للجولة الثانية للمجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، والتي ستقام في الرياض في المملكة العربية السعودية، من 3 إلى 15 يونيو المقبل، فيما شارك سابقاً في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وكمنسق عام محلي في مباريات دوري أبطال آسيا، ومراقب مباريات في مباريات البطولة العربية وغيرها من المشاركات الخارجية.

وأشارت كذلك إلى أنه تم تكليف الدكتور محمد سعيد الحتاوي مراقب مباريات تصفيات بطولة كأس العالم لكرة قدم الصالات ليتوانيا 2021، المقامة في خورفكان من 20 إلى 25 مايو الجاري، ومراقبا لمباريات التصفيات التمهيدية للجولة الثانية للمجموعة الثامنة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، والتي ستقام في سيؤول الكورية من 3 إلى 15 يونيو المقبل، وأنه تم اختيار ناصر العبيدلي مراقب مباريات للمجموعة الأولى في كأس الاتحاد الآسيوي المقامة في البحرين خلال شهر مايو الجاري، بالإضافة إلى مشاركته السابقة مراقب مباريات كأس آسيا تحت 19 سنة في نوفمبر 2019 في تايوان، ومديرا لملعب ستاد راشد في كأس آسيا 2019

في نفس الوقت الذي أسندت فيه مراقبة مباريات دوري أبطال آسيا في النسخ الماضية لوليد طاهر، بالإضافة إلى تكليفه بإدارة ملعب مدينة زايد الرياضية أثناء بطولة كأس آسيا 2019، وكذلك إسناد مراقبة المباريات في البطولة العربية لكل من ناصر عبدالله الحمادي ومنصور الحربي في نسخها الماضية.

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