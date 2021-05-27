الملعب «الأنيق» وجهة مثالية لأندية الفجيرة

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

يعد ملعب الفجيرة الأنيق وجهة مثالية لأندية الإمارة وهي الفجيرة ودبا والعروبة المتأهل حديثاً لأضواء دوري الخليج العربي للمرة الأولى في عصر الاحتراف، وبعد اختيار إدارة الوافد الجديد «العروبة» خوض مباريات الموسم المقبل على أرضية ملعب الذئاب وموافقة إدارة نادي الفجيرة أولاً ورابطة لجنة دوري المحترفين للأخضر العرباوي باستخدام «الملعب المونديالي» لخوض مبارياته خلال الموسم المقبل تكون أندية الإمارة الثلاثة قد لعبت في عصر المحترفين على أرضية الملعب «الأنيق».

ويلعب إستاد الذئاب «دائماً» دور المنقذ لهذه الأندية ويظل جاهزاً في كل الأوقات، وذلك من واقع البنى التحتية والمرافق الضخمة والإمكانات العالية التي تشملها مرافق نادي الفجيرة.

وأقيمت على أرضية ملعب الفجيرة العديد من الأحداث الدولية منها على سبيل المثال نهائيات كأس العالم للناشئين بعد أن اختار الاتحاد الدولي الملعب لاستضافة إحدى مجموعات المونديال عام 2013 إلى جانب استضافته لتصفيات كأس آسيا للشباب 2010، ونهائيات كأس آسيا للشباب أيضاً.

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