العطاس يرحل وماجد يقترب من التجديد في شباب الأهلي

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

انتقل المهاجم أحمد العطاس، من صفوف شباب الأهلي إلى صفوف الشارقة بداية من الموسم الجديد، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع «فرسان دبي». فيما أكدت أنباء أن شباب الأهلي اتفق على تجديد عقد لاعبه ماجد حسن، بعد دخول اللاعب فترة الشهور الستة الأخيرة من تعاقده.

وتعد صفقة انتقال العطاس للشارقة، هي الأبرز حتى الآن في فترة الانتقالات الصيفية، خاصة وأن اللاعب عاش فترة تألق مع شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2020، كما سبق ولعب لناديي الجزيرة والنصر.

وخلال مشواره لعب العطاس 148 مباراة، وسجل 62 هدفاً، ويعتبر انضمامه للشارقة، صفقة تخدم استراتيجية بناء الفريق للمستقبل.

في حين، لا يزال موقف أحمد خليل مهاجم شباب الأهلي، غامضاً، بعد نهاية عقده مع النادي، وتردد أنباء عن اقترابه من الشارقة.

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