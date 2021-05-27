راشد بن حميد: الخصخصة قريباً في الدوري الإماراتي

المصدر: دبي - العوضي النمر

كشف الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، النقاب عن أن خصخصة أندية الإمارات سترى النور في القريب العاجل، مؤكداً أنها أفضل وسيلة لتطوير الأندية، وقال إن أردنا الدوري قوياً فعلينا اعتماد الفكر التجاري وفتح المجال للقطاع الخاص من أجل الارتقاء بالعمل وتقديم مستوى متميز يرتقي للطموحات ويتواكب مع رؤية الوصول إلى العالمية.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في تصريحات إعلامية، عقب الكشف عن استراتيجية اتحاد الكرة التي أقيمت في برواز دبي السياحي: «تلك الاستراتيجية ليست مرتبطة بعمر مجلس الإدارة الحالي لاتحاد الكرة، بل هي توجه الدولة وكل شركاء الرياضة خلال الفترة المقبلة بالنسبة للرياضة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص، وهذه الاستراتيجية خاصة بالجميع، لأن الكل شركاء لنا وعليهم تحمل مسؤولية دعمها والسعي لإنجاحها لتحقيق الأهداف المرجوة».

وقال الشيخ راشد بن حميد: إن الاستراتيجية تهدف من ضمن بنودها لنيل كرة الإمارات بطولة كأس آسيا 2031، والوصول إلى دور الـ16 لمونديال 2038، مؤكداً أن بلوغ منصة التتويج في كرة القدم أمر ليس سهلاً ويحتاج إلى خطط طويلة المدي ورؤى واضحة وعمل دؤوب متواصل، إضافة إلى حتمية تكاتف الجميع من أجل تحقيق تلك الطموحات.

ووجه رئيس اتحاد الكرة الشكر والتقدير إلي مجالس إدارات اتحاد الكرة السابقة التي عملت واجتهدت من أجل تطوير اللعب، وقال: «نحن في مجلس الإدارة الحالي نسعى لتكملة المسيرة ومواصلة العمل، من أجل تحقيق مزيد من التقدم والتطور وتحقيق الإنجازات الدولية والقارية، وتلك مسؤولية مشتركة مع شركائنا في المجالس الرياضية والأندية والإعلام».

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