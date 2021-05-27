تعاون بين اتحاد الكرة و«طموح»

المصدر: دبي – العوضي النمر

وقع اتحاد الكرة اتفاقية تعاون مع شركة طموح للرعاية الصحية، يتم بموجبها قيام طموح بإجراء فحوصات «كوفيد 19» «PCR» للمشاركين في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي يستضيفها اتحاد الكرة خلال الفترة من 3 إلى 15 يونيو المقبل.

وتم الكشف عن الاتفاقية خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس في مقر اتحاد الكرة في دبي، وحضره محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، وعبد الله راشد الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة طموح، وحمد محمد الجنيبي، الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية، وعمر عبد الله بيرودي، الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وممثلو وسائل الإعلام المختلفة.

وأكد محمد عبد الله هزام الظاهري أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي حريص على التعاون مع شركات الرعاية الصحية التي توفر الخدمات الطبية المتعلقة بنشاط كرة القدم، خاصة في ظل الظروف الصحية العالمية الراهنة، لذا وقعنا اتفاقية تعاون مع شركة طموح للرعاية الصحية لإجراء مسحات دورية لكافة منتخبات مجموعة منتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية المشتركة فور وصولهم لأرض الدولة وخلال فترة المنافسات إلى ختامها ومغادرتهم بسلام لدولة الإمارات.

حرص

وأضاف أمين عام اتحاد الكرة قائلاً: التعاون بين اتحاد الكرة وشركة طموح متواصل منذ فترة ليست قصيرة، وذلك نظراً لخبراتها الواسعة في تقديم الرعاية الطبية والصحية المتميزة في العديد من الأحداث والبطولات الرياضية التي أقيمت بالدولة، وهذا يؤكد حرص اتحاد الكرة على تقديم أفضل الخدمات لجميع عناصر لعبة كرة القدم.

وعن الحضور الجماهيري لمباريات التصفيات، أكد محمد هزام أن الاتصالات لا تزال قائمة بين اتحاد الكرة والجهات المعنية، من أجل الموافقة على حضور الجماهير لمباريات التصفيات، والاتفاق على كل الخطوات في هذا الشأن وفق تجربة الحضور الجماهيري في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومن المتوقع أن يتبلور الموقف خلال الأيام القليلة المقبلة.

بدوره أعرب عبد الله راشد الراشدي عن سعادته بتوقيع اتفاقية تعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، مؤكداً أن الشركة لديها مجموعة من أفضل الكوادر الصحية المدربة، وتتوافر بها أحدث الأجهزة الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات المطلوبة، مؤكداً على استعدادهم التام لإجراء كافة الفحوصات لمنتخبات المجموعة السابعة طوال فترة إقامة المنافسات.

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