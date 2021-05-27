«السابعة» الآسيوية تدخل الفقاعة الطبية الأحد

المصدر: دبي - العوضي النمر

تدخل المنتخبات المشاركة في المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 15 يونيو المقبل، الفقاعة الطبية المغلقة سواء في مكان الإقامة أو الملاعب - أرضية الملعب وغرف الملابس - بداية من الأحد المقبل ، في إجراء احترازي مشدد يتخذه اتحاد الكرة والجهات المعنية بالدولة، حفاظاً على سلامة اللاعبين وكل الأجهزة الفنية والإدارية، المشاركة في التصفيات.

لجان الآسيوي

وتصل إلى الدولة لجان الاتحاد الآسيوي المشرفة على التصفيات الأحد المقبل، حيث سيصل مدير المجموعة ومنسق طبي وآخر إعلامي وبعض العاملين في الاتحاد الآسيوي لتولي مهمة إدارة التصفيات التي تشارك فيها منتخبات الإمارات وفيتنام وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا، فيما تتواصل الاستعدادات الإدارية لاتحاد الكرة من أجل حسن استضافة التصفيات الآسيوية، حيث يعقد محمد بن هزام أمين عام اتحاد الكرة وفريق عمله اجتماعات تنسيقية مع مسؤولي الأندية التي تستضيف منافسات التصفيات وتدريبات الفرق وهي النصر والوصل وشباب الأهلي، لضمان إخراج التصفيات بشكل متميز تنظيمياً، كعهد دولة الإمارات في التميز التنظيمي لأي حدث يقام على أرضها.

البرنامج الإعلامي

ومن المتوقع أن يتم الإعلان اليوم عن برنامج الاجتماعات الفنية التي تسبق المباريات والبرنامج الإعلامي الخاص بالمنتخبات من مؤتمرات صحافية وتنسيق إعلامي وكل الأمور الإعلامية الخاصة بالتصفيات، حيث يعكف سالم النقبي رئيس قسم الإعلام في اتحاد الكرة على وضع البرنامج بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي.

فيما أخطر الاتحاد الآسيوي الاتحاد الإماراتي باختيار 6 حكام ساحة و8 مساعدين و3 مقيمين لأداء الحكام وسوف يصل هؤلاء إلى الدولة أيضاً الأحد المقبل، حيث سيتم عمل اختبارات لياقة بدنية لهم وإلقاء محاضرة فنية عليهم قبل انطلاقة التصفيات.

جدول المباريات

وأصدر الاتحاد الآسيوي جدول مباريات المجموعة، حيث روعي فيه أن تكون انطلاقة المباريات في التوقيت نفسه ليتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المنتخبات، وتنطلق المباريات في الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة ليلاً، وتبدأ التصفيات يوم 3 يونيو بلقاء منتخب الإمارات مع ماليزيا على ملعب الوصل، وتايلاند وإندونيسيا على ملعب آل مكتوم في نادي النصر، وتستأنف المباريات يوم 7 يونيو بلقاء الإمارات مع تايلاند، وفيتنام مع إندونيسيا، وتعود المنتخبات للعب يوم 11 بلقائي ماليزيا مع فيتنام، وإندونيسيا مع الإمارات، وتختتم مباريات التصفيات الآسيوية يوم 15 يونيو بلقائي تايلاند مع ماليزيا والإمارات مع فيتنام.

لن ننخدع بنتائجهم

من جهة أخرى يعود الأبيض للتجمع غداً بعد فترة راحة لمدة يومين، حيث سيدخل الفريق مرحلة التركيز التامة استعداداً لانطلاقة التصفيات، وسيقوم الجهاز الفني بقيادة الهولندي فان مارفيك بتدارك بعض السلبيات التي أفرزتها التجربة الأردنية التي فاز خلالها الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف، كما يعكف الجهاز الفني على دراسة أداء منتخبات المجموعة السابعة خلال المباريات الودية التي أقيمت في الساعات الماضية حيث لعب منتخب ماليزيا مع الكويت وانهزم بأربعة أهداف ومنتخب تايلاند مع عمان وانهزم بهدف، وأكد مارفيك للاعبين أن نتيجة تلك المباريات لن تخدعنا ولابد من عمل ألف حساب لتلك المنتخبات خلال المباريات الرسمية، حيث يحتاج الأبيض إلى حصد 12 نقطة من المباريات الأربع لضمان التأهل إلى كأس آسيا، ومن ثم المرحلة الأخيرة من تصفيات التأهل إلى المونديال.

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