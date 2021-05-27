57 % من أندية المحترفين تحتفظ بالمدربين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

اعتمدت أغلب أندية دوري الخليج العربي على مبدأ الاستقرار على مستوى الأجهزة الفنية عقب نهاية الموسم المنصرم، واستعداداً للموسم المقبل، وبنسبة وصلت إلى 57% من جملة الأندية المشاركة في دوري الخليج العربي، في واحدة من الظواهر الإيجابية في دوري المحترفين.

وفضلت 8 أندية في دوري الخليج العربي استمرار مدربيها في الموسم المقبل تحقيقاً لمبدأ الاستقرار الفني، فيما فضّل ناديا العين وعجمان إحداث التغيير والبحث عن مدربين جدد بعد الاستغناء عن البرتغالي بيدرو إيمانويل والمصري أيمن الرمادي، فيما لا يزال الغموض يكتنف موقف الهولندي مارسيل كايزر مع الجزيرة، في ظل انتهاء عقد المدرب مع النادي وعدم الإعلان بعد عن استمراره من عدمه، والسوري محمد قويض مع الظفرة، إذ لم يحسم الناديان قرارهما بالإبقاء على المدربين أو الاتجاه للبحث عن مدرب جديد.

أما على صعيد الثنائي الصاعد إلى دوري المحترفين من الدرجة الأولى، العروبة والإمارات، فقد انتهج الأول السياسة نفسها بتجديد الثقة في مدربه التونسي فتحي العبيدي ليقود الفريق في دوري الخليج العربي في الموسم المقبل بعد نجاحه في قيادته إلى الصعود للمرة الثانية في تاريخ النادي، بينما استقر الإمارات على البحث عن جهاز فني جديد بديلاً للمقدوني جوكيكا.

نسبة جيدة

وقررت أندية بني ياس وشباب الأهلي والشارقة والنصر والوحدة والوصل واتحاد كلباء وخورفكان الإبقاء على مدربيها في الموسم المقبل، بما يشكل نسبة 57% من أندية دوري الخليج العربي، وهي نسبة جيدة للغاية مقارنة بالمواسم السابقة التي عادة ما كانت تشهد إجراء تغييرات في الأجهزة الفنية سواء خلال الموسم أم في نهايته.

وجاء الروماني دانييل إيسايلا في مقدمة المدربين الذين حققوا نجاحاً باهراً في موسمه الأول مع السماوي، وقاده إلى تحقيق المركز الثاني في دوري الخليج العربي بعد منافسة قوية مع الجزيرة البطل استمرت حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة، في أنجح موسم لبني ياس خلال مشاركاته في دوري المحترفين، ليقرر النادي تجديد عقد المدرب قبل نهاية الموسم ولمدة عامين حتى 2023.

وفرض مهدي علي مدرب شباب الأهلي نفسه بقوة مع «الفرسان» في الموسم المنصرم وحقق مع الفريق ثلاثة ألقاب بالتتويج بكأس السوبر وكأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ليؤكد نجاحه منقطع النظير مع الفريق ويفرض استمراره في الموسم المقبل.

تجديد الثقة

كما قرر الشارقة تجديد الثقة في مدربه عبد العزيز العنبري ، فيما يستمر الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر مع «العميد» للموسم الثاني على التوالي بعد أن تولى المهمة خلال الموسم ونجح في الوصول إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.

أما الوحدة فكان قد أعاد التعاقد مع الهولندي هينك تين كات في مارس الماضي خلفاً للصربي المقال رازوفيتش وحتى نهاية الموسم المقبل، واستطاع تحقيق طفرة في نتائج الفريق، خصوصاً على مستوى المشاركات الخارجية ، والتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، إذ يهدف الوحدة إلى المنافسة بقوة على درع الدوري مع تين كات الموسم المقبل، بحسب ما أعلنه المدرب الهولندي.

استقرار

اتجهت أندية الوصل واتحاد كلباء وخورفكان إلى اعتماد مبدأ الاستقرار الفني، إذ جدد «الإمبراطور» عقد مدربه البرازيلي أودير هيلمان حتى نهاية موسم 2023، والأمر نفسه ينطبق على الأوروغوياني خورخي داسيلفا الذي جدد اتحاد كلباء عقده لموسم إضافي، وخورفكان الذي جدد عقد مدربه البرازيلي كايو زاناردي للموسم المقبل، وذلك بعد النتائج التي حققها المدربون الثلاثة مع أنديتهم في الموسم الأخير.

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