سلطان الغافري: الظفرة تخطى ظروفاً قاسيةً

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد سلطان الغافري لاعب وسط الظفرة أن فريقه واجه ظروفاً قاسيةً في الموسم الماضي تخطاها بصعوبة، وفرض استمراره في دوري الخليج العربي بعد أن أصبح جزءاً ثابتاً من المنظومة.

وقال الغافري في حديث مع «البيان الرياضي» إن الظفرة عاش أصعب مواسمه بعد أن تعرض للكثير من التحديات التي كانت سبباً في تراجع نتائجه في النصف الثاني من الدوري وأضاف: بدأنا مباريات الدوري بشكل جيد ونجحنا في الحصول على 7 نقاط من 3 مباريات فقط وقدمنا مستويات جيدة لأن جميع العناصر كانت في كامل الجهوزية والجهاز الفني كان يجد عدداً من الخيارات أمامه لاختيار التشكيلة التي تتناسب مع خطته، ولكن لاحقاً تعرض عدد من اللاعبين للإصابة بكورونا الشيء الذي أثر في نتائج الفريق نتيجة غياب عدد من العناصر المهمة ثم بعدها تعرض اللاعبون أنفسهم للإصابات لأن المرض ترك تأثيراً بدنياً عليهم ثم انضم إليهم مجموعة كبيرة على فترات مختلفة، ولذلك لم يلعب الظفرة مباراتين على التوالي بتشكيلة واحدة وبالتالي كان طبيعياً أن تحدث هزة في الأداء والنتائج وفي الجولات الأخيرة انضممت ومعي ثلاثة من الزملاء للخدمة الوطنية ما زاد النقص في صفوف الفريق.

تأكيد

وأكد سلطان الغافري أنه وجميع زملائه اللاعبين غير راضين عن محصلة الفريق بشكل عام في الموسم المنتهي، مشيراً إلى أن الظفرة في الموسمين الماضيين حقق أفضل النتائج ونجح في بلوغ نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة مرتين على التوالي وقال: ولكن إذا نظرنا إلى الظروف التي عشناها سنجد العذر لما تحقق لأننا عانينا بشدة عدم الاستقرار الفني.

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