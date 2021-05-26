حسين الجسمي يغني لـ«فرسان التاريخ»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

طرح الفنان حسين الجسمي، أغنية جديدة، حملت عنوان «فرسان التاريخ»، وتغنى من خلالها بإنجازات نادي شباب الأهلي، والذي حقق في الموسم المنتهي، ثلاثية تاريخية جديدة، بالجمع بين ألقاب كأس سوبر الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

والأغنية من ألحان فهد الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وكلمات سلطان مجلّي، وتقول: «فرسان التاريخ، فرحة فرسان التاريخ، فرحة لدبي وللدار، تاريخه فوق التاريخ، وإصراره فوق الإصرار، نادي شباب الأهلي نار، لعبه نار، إصراره نار».

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