اتحاد الكرة يناقش التعديلات المقترحة على اللوائح

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

نظّم اتحاد كرة القدم بدبي، ورشة عمل قانونية، على مدار يومين لمناقشة التعديلات المقترحة من الأندية واللجان القانونية والتحكيمية، على لوائح الاتحاد «النظام الأساسي، والانضباط، وفض المنازعات، والاستئناف»، وذلك بحضور ممثلي الإدارة القانونية بالاتحاد، ورابطة المحترفين، وبمشاركة الممثلين القانونيين وإداريي الأندية. وأكد محمد عبد الله هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، خلال الورشة على حرص اتحاد الكرة في التواصل المباشر والمستمر مع الأندية، بعد ختام الموسم الرياضي، لمناقشة اللوائح والمقترحات المطروحة.

وناقشت ورشة مقترح التعديلات المتعلقة بتفعيل دور مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وإلغاء هيئة التحكيم، ومقترح آخر على لائحة الانتقالات، وسقف الرواتب.

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