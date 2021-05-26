منصور بن محمد: القطاع الرياضي استفاد من نجاح الدولة في مواجهة الجائحة

دبي - البيان الرياضي

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً دولياً يحتذى في التعامل مع تحديات جائحة «كوفيد 19»، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة ودعمها اللا محدود حرصاً على سلامة الجميع، ووضع الإجراءات الاحترازية الدقيقة، وتشكيل فرق عمل مؤهلة ومدربة، لضمان التطبيق، وأن القطاع الرياضي في الدولة، استفاد من النجاح الكبير الذي تحقق في أسلوب إدارة التعامل مع الجائحة، واستمرار جميع قطاعات الحياة في العمل بانسيابية، حيث تم تنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، بما يحقق النمو المستهدف، والتطور المنشود لقطاع الرياضة الحيوي.

كما أكد سموه على تعزيز المكتسبات التي تحققت للقطاع الرياضي في دبي، من خلال سياسة عمل مجلس دبي الرياضي، وعلاقات التعاون والشراكة التي تربطه مع المنظمين، والاتحادات الرياضية الدولية، واستقطاب وتنظيم المزيد من الفعاليات والبطولات، وتعزيز مكانة دبي في صناعة مستقبل الرياضة المحلية والإقليمية والعالمية، بشهادة الاتحادات الدولية، والتي كان آخرها تصريح رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، الذي أعلن أن دبي قدمت للعالم نموذجاً رائعاً في التعامل مع التحديات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، الذي عقد في مقر المجلس، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، ومشاركة معالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري، وأعضاء مجلس الإدارة: علي بو جسيم، وأحمد الشعفار، ومحمد الكمالي، ود. عبد الله الكرم، ومريم الحمادي، وموزة المري، وسعيد حارب الأمين العام للمجلس، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

واطلع الحضور على الاستعدادات لتنظيم النسخة 30 من سباق القفّال، بعد توجيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، باستمرار تنظيم هذه الملحمة التراثية، كما تمت مناقشة تقارير الفعاليات الرياضية التي تم تنظيمها، والجديدة في دبي لنهاية العام، حيث سيشهد العام الجاري استمرار تنظيم بطولة موانئ دبي العالمية للغولف، وتتويج الفائز بجولة «الطريق إلى دبي»، إلى جانب كأس القارات للكرة الشاطئية نوفمبر المقبل، واستمرار تنظيم مؤتمر دبي الرياضي، وحفل جوائز دبي غلوب سوكر العالمية، في ديسمبر المقبل.

كما تتضمن أجندة فعاليات 2021 في دبي، بطولات عالمية تقام للمرة الأولى في الدولة، هي آسيوية الملاكمة، وبطولة الشباب والناشئين، وبطولة العالم للكاراتيه، ومونديال الشطرنج، وفعالية أساطير الدراجات الهوائية، التي ستقام في إكسبو.

واطلع مجلس الإدارة على تقرير أداء، وأشاد بإنجازات فرق أندية دبي خلال الموسم الرياضي الأخير، وعلى تقرير النسخة الثامنة من دورة ند الشبا الرياضية، وتقرير الأعمال في «مجمّع حمدان الرياضي».

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