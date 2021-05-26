علي حمد يُشارك في اجتماع لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

شارك علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، عضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في اجتماع اللجنة الذي عُقد أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة رئيس وأعضاء اللجنة.

واستعرض الاجتماع عدة بنود، منها مناقشة حصص الاتحادات الوطنية المتعلقة بالقائمة الدولية للحكام وتصنيفهم، إضافة لاعتماد سن التقاعد لمُقيّمي ومحاضري الحكام، وكذلك التحضيرات الخاصة بالحكام الذين سيديرون مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز