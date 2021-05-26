أحمد برمان.. علامات استفهام وتحديات

المصدر: العين - طلحة عبدالله

أثار أحمد برمان لاعب متوسط ميدان العين علامات استفهام وتساؤلات كبيرة وسط الجمهور العيناوي والشارع الرياضي بعد التراجع الواضح في مستواه الفني في الفترة الماضية، بعد أن كان أحد أفضل لاعبي الفريق منذ أن أصبح يشارك بصفة استمرارية في المباريات، فيما بدا أنه تأثر بالحالة العامة للفريق البنفسجي، فضلاً عن الإصابات التي ظلت تلاحقه في فترات متفرقة بالموسم.

تحديات

يواجه اللاعب تحديات كبيرة في الموسم المقبل إذ يتعين عليه مضاعفة الجهود للعودة إلى مستواه المعروف للبقاء لاعباً أساسياً في التشكيلة العيناوية، وخصوصاً بعد صعود نجم عدد من اللاعبين الشباب في متوسط ميدان الفريق، أمثال محمد عباس، وخالد البلوشي، وناصر الشكيلي، إلى جانب يحيى نادر، وهو ما يمكن أن يهدد وجوده أساسياً في التشكيلة الأساسية، وأكد اللاعب في غير مناسبة أن التنافس بين لاعبي الفريق في المركز الواحد يعود بفائدة كبيرة على العين، وقال: المهم في نهاية الأمر مصلحة الفريق بغض النظر عمن يوجد في التشكيلة فالجميع يعمل من أجل هدف واحد وهو تحقيق الانتصارات والوصول مع العين إلى القمة في جميع المنافسات.

أساسي

منذ دخوله للتشكيلة الأساسية للفريق الأول في وقت سابق من عام 2013، تألق برمان (27 عاماً) بصورة لافتة وأصبح بعد ذلك لاعباً أساسياً ، وحصل مع الفريق على لقب الدوري في موسمه الأول، وتابع تألقه اللافت بعد ذلك ليصل مع الزعيم إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2016 كأصغر لاعب يبلغ هذه المرحلة المتقدمة من المسابقة القارية وهو يهدف إلى العودة بقوة للمستوى نفسه خلال الموسم المقبل .

الظهور الأول

ظهر برمان في أول مباراة رسمية له مع الفريق الأول، أمام الإمارات في موسم 2013-2014 على ملعب استاد طحنون بن زايد، في الجولة 8 من الدوري ، وكان ذلك عندما دخل بديلاً بعد مرور 75 دقيقة، غير أن انطلاقته الحقيقية كانت في عام 2014 على ملعب استاد هزاع بن زايد تحت قيادة المدرب كوزمين عندما أشركه في المباراة كاملة أمام شباب الأهلي بالجولة 20 وانتهت المباراة لمصلحة الأخير 3 - 2 .

2015

تعرض برمان للطرد أول مرة في مباراة العين والشارقة على ملعب الأخير في 2015 وذلك بحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة نفسها بعد خمس دقائق من الأولى، وسجل أول أهدافه بالقميص البنفسجي في الدوري، في موسم 2016 - 2017 في شباك الظفرة ضمن الجولة 22 على ملعب استاد هزاع بن زايد، وانتهت المباراة لمصلحة العين 5 - 2.

22

يعد الموسم المنصرم أقل مواسم أحمد برمان من ناحية المشاركة في مباريات الفريق، إذ شارك في 22 مباراة فقط في جميع البطولات.

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