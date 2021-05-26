هجوم «الأبيض» يضع بصمته بالخمسة

المصدر: دبي - العوضي النمر

طمأن «الأبيض» جماهيره بالمستوى الطيب الذي قدمه أمام الأردن في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أول من أمس وانتهت بفوز المنتخب بخمسة أهداف مقابل هدف، بإمضاء المتألق علي مبخوت «هاتريك» وخليل إبراهيم وكايو، ويعتبر فوزاً معنوياً بالمقام الأول ورسالة طمأنة للجميع قبل انطلاقة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

لذلك كافأ المدرب مارفيك اللاعبين بمنحهم يومي راحة اليوم وغداً من أجل التقاط الأنفاس، خصوصاً وجميع اللاعبين أدوا موسماً كروياً قوياً للغاية، وحرصاً على استمرار الروح المعنوية العالية والحماس الذي يبديه اللاعبون خلال التدريبات والمباريات، وسوف يعود المنتخب للتجمع عصر الجمعة وتستمر التدريبات حتى موعد انطلاقة التصفيات يوم 3 يونيو المقبل.

تألق مبخوت

المدرب الهولندي فان مارفيك أبدى سعادته الكبيرة بتألق اللاعبين خلال المباراة، وحسن تطبيق خطة اللعب التي سوف ينتهجها الأبيض خلال مسيرته الرسمية المقبلة في التصفيات، كما أبدى سعادته بتألق المايسترو علي مبخوت الذي سجل «هاتريك» وظهر بمستوى طيب خلال المباراة وشكل إزعاجاً كبيراً للدفاع الأردني، كما أبدى سعادته بظهور اللاعب خلفان مبارك بمستوى طيب، وكذلك اللاعب الشاب خليل إبراهيم الذي منحه الفرصة فتألق وسجل هدفاً، سعادة مارفيك الكبيرة ليست بعدد الأهداف التي تم تسجيلها خلال المباراة ولكن بطريقة أداء اللاعبين وحفظهم الجيد لطريقة اللعب وحسن تنفيذها طوال زمن المباراة.

استقرار التشكيلة

البروفة الأخيرة لـ«الأبيض» كشفت إلى حدٍ بعيد عن استقرار المدرب على التشكيلة، بداية من حراسة المرمى، وخط الدفاع الذي استقر المدرب على تشكيلته وظهر أفراده بشكل متميز خلال المباراة، على الرغم من الهدف الذي سجله الفريق الأردني، كما استقر المدرب على عناصر خطي الوسط والهجوم.

وعلى الرغم من تحقيق الفوز وظهور اللاعبين بمستوى طيب خلال تجربة الأردن، إلا أن الجهاز الفني للأبيض يضع نقاطاً عدة للعمل على تحسينها خلال التدريبات المقبلة، وهي النقاط السلبية التي أفرزتها التجربة الأردنية سعياً لظهور الفريق بمستوى أفضل خلال المباريات الرسمية المقبلة، حيث يحتاج المنتخب إلى 12 نقطة من المباريات الأربع مما يضاعف من مسؤولية اللاعبين.

ويلعب «الأبيض» أولى مبارياته أمام ماليزيا 3 يونيو، ويواجه تايلاند 7 منه وإندونيسيا 11 الشهر ذاته، فيما يواجه فيتنام في ختام التصفيات 15 يونيو على ملعب نادي الوصل.

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