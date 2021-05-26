حفل تتويج الفائزين بالدوري مطلع الموسم المقبل

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

قررت رابطة المحترفين الإماراتية إقامة حفل تتويج الفائزين بجوائز دوري الخليج العربي لموسم 2021-2020 في مطلع الموسم المقبل 2022-2021، على أن يتم الإعلان عن الفئات وموعد التصويت في وقت لاحق، تمهيداً للإعلان عن الفائزين في حفل جوائز دوري الخليج العربي.

وحددت الرابطة 27 يونيو المقبل موعداً لاجتماع الجمعية العمومية العادي للموسم الرياضي 2020-2021 عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد» بحضور ممثلي الأندية المحترفة الـ14. جاء ذلك في الاجتماع الدوري الحادي عشر لموسم 2020-2021 أول من أمس، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس الإدارة.

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