«أبيض» الصالات إلى نصف نهائي كأس العرب

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

تأهل منتخبنا الوطني لملاقاة المنتخب المصري في نصف نهائي البطولة العربية لكرة قدم الصالات بالقاهرة بعد فوزه على منتخب جزر القمر 3-1 رافعا رصيده إلى 6 نقاط محتلا المركز الثاني، والمغرب في المركز الأول برصيد ٩ نقاط.

سجل للإمارات عمر النقبي الهدفين الأول والثاني، وحمد حسن الثالث ويلتقي «الأبيض» في نصف النهائي.

فرحة منتخب الإمارات بعد تأهله لنصف نهائي كأس العرب لكرة قدم الصالات بالقاهرة#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائماً pic.twitter.com/MqhJT2sflv — البيان الرياضي (@AlBayanSports) May 25, 2021

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