«أبيض» الصالات إلى نصف نهائي كأس العرب

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  • متابعة - ياسر قاسم
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تأهل منتخبنا الوطني لملاقاة المنتخب المصري في نصف نهائي البطولة العربية لكرة قدم الصالات بالقاهرة بعد فوزه على منتخب جزر القمر 3-1 رافعا رصيده إلى 6 نقاط محتلا المركز الثاني، والمغرب في المركز الأول برصيد ٩ نقاط.

 سجل للإمارات عمر النقبي الهدفين الأول والثاني، وحمد حسن الثالث ويلتقي «الأبيض»  في نصف النهائي.

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