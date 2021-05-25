العروبة يكافئ مدربه العبيدي بعقد جديد

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

كافأت إدارة نادي العروبة الصاعد حديثاً لدوري الخليج العربي المدرب التونسي فتح العبيدي بعقد جديد يمتد حتى نهاية الموسم الكروي المقبل 2021 - 2022 وذلك بعد نجاحه في قيادة الفريق الأخضر لدوري الأضواء والشهرة للمرة الأولى في عصر الاحتراف.

وعقدت إدارة النادي مؤتمراً صحفياً مساء اليوم تم فيه الإعلان عن تفاصيل العقد وترتيبات الموسم الجديد وحضر المؤتمر كل من علي مبارك بن عباد رئيس مجلس الإدارة وعلي راشد الملاحي نائب رئيس مجلس الإدارة ومحمد عبد الله الهاشمي المدير التنفيذي للنادي إلى جانب المدرب فتحي العبيدي.

وأشار علي بن عباد إلى أن التجديد للعبيدي، جاء باتفاق مجلس إدارة النادي، مشيراً أن المدرب يعتبر رجل المرحلة المقبلة خصوصاً وأنه يمتلك الخبرة إلى جانب معرفته التامة بفريقه، ونتمنى أن يحقق الطموحات المرجوة في دوري الخليج العربي.

وكشف عن خوض الفريق لمباريات الموسم المقبل بملعب نادي الفجيرة، موجهاً الشكر لإدارة نادي الفجيرة لموافقتهم على أداء العروبة لمبارياته على أرضية ملعب الذئاب لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالعروبة.

من جانبه عبر المدرب العبيدي عن سعادته بالوجود في قلعة العروبة للموسم المقبل، وذلك لإكمال ما بدأنها بعد صعود الفريق لدوري الأضواء والشهرة، مشيراً إلى أن العمل في دوري المحترفين سيكون مختلفاً كماً وكيفياً وعلينا التهيؤ الجيد للمرحلة المقبلة والتي هي صعبة للغاية والاستعداد المبكر لمباريات دوري وكأس الخليج العربي، لافتاً إلى أنه سيسخر خبراته من أجل العروبة وسيكون العمل مشتركاً ما بين الجهازين الفني والإداري وكذلك اللاعبين.

من جهته قال علي الملاحي، إن التعاقدات مع اللاعبين المحترفين والمواطنين تتم على نار هادئة وسيتم الإعلان عنها في حينها، مشيراً إلى أن عقد المدرب العبيدي سيكون لموسم قابل للتجديد، كما سيتم تجديد عقود بعض مساعدي المدرب، ونوه إلى أن التعاقدات تتم ما بين المدرب واللجنة الفنية التي تم تكوينها بالنادي منذ فترة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز