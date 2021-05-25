اتحاد الكرة يستعرض التعديلات المقترحة من الأندية على اللوائح

المصدر: وام

نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي على مدار يومين ورشة عمل قانونية لمناقشة التعديلات المقترحة من الأندية واللجان القانونية والتحكيمية، على لوائح الاتحاد " النظام الأساسي ، والانضباط ، وغرفة فض المنازعات ، والاستئناف " ، وذلك بحضور ممثلي الإدارة القانونية بالاتحاد، ورابطة المحترفين الإماراتية، وبمشاركة ممثلي قانونيين وإداريين الأندية.

افتتح محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة فعاليات الجلسة الأولى لورشة العمل التي عقدت أمس الأول بكلمة ترحيبية نقل خلالها تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة للمشاركين.

وأكد حرص اتحاد الكرة في التواصل المباشر والمستمر مع الأندية بعد ختام الموسم الرياضي لمناقشة اللوائح والمقترحات المطروحة خلال فعاليات ورشة العمل، واختيار الأنسب حسب متطلبات الموسم الرياضي الجديد، لخدمة نشاط كرة القدم في دولة الإمارات ، وبما يتماشى مع معايير ومتطلبات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم ، على أن يتم رفع تلك المقترحات للعرض على اجتماع مجلس الإدارة.

وناقشت الورشة مقترح التعديلات المتعلقة بتفعيل دور مركز الإمارات للتحكيم الرياضي وإلغاء هيئة التحكيم، ومقترح آخر على لائحة إنتقالات وأوضاع اللاعبين وتحديداً سقف رواتب اللاعبين المواطنين المحترفين وغيرها .

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