إقامة حفل جوائز دوري الخليج العربي قبل انطلاق الموسم المقبل

المصدر: وام

قررت رابطة المحترفين الإماراتية إقامة حفل تتويج الفائزين بجوائز دوري الخليج العربي لموسم 2020-2021 في مطلع الموسم المقبل 2021- 2022، على أن يتم الإعلان عن الفئات وموعد التصويت في وقت لاحق، تمهيداً للإعلان عن الفائزين في حفل جوائز دوري الخليج العربي.

وحددت الرابطة 27 يونيو المقبل موعداً لاجتماع الجمعية العمومية العادي للموسم الرياضي 2020-2021 عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بعد" بحضور ممثلي الأندية المحترفة وعددها 14 ناديا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الحادي عشر لموسم 2020-2021 الذي عقد أمس بتقنية الاتصال المرئي "عن بعد"، برئاسة سعادة عبد الله ناصر الجنيبي رئيس مجلس الإدارة وحضور كل من جمال حامد المري نائب الرئيس، ومحمد عبيد اليماحي، وحسن طالب المري، وطارق علي الشبيبي، وسعيد عبيد الكعبي، وجواهر عبدالعزيز السويدي أعضاء مجلس الإدارة، ووليد الحوسني المدير التنفيذي، ود. خالد محمد عبد الله مستشار تطوير الأعمال.

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