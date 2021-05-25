إدارة النصر تناقش استعدادات الفرق للموسم الجديد

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

ترأس الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، اجتماع مجلس إدارة النادي، أول من أمس، واستعرض المجلس عدداً من الملفات والقضايا الهامة، وناقش أبرز التحديات التي تواجه العميد، وتناول الوضع المالي العام للنادي والاستعدادات الجارية للموسم الجديد على صعيد جميع الفرق الرياضية، وذلك حرصاً على تذليل كافة العقبات لتحقيق أهداف النادي وتطلعات جماهيره حضر الاجتماع أحمد هاشم خوري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء المجلس، عبد الرحمن أبو الشوارب، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وإبراهيم الفردان، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، وعبد الرزاق الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية.

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