موعد «خليجي 25» في اجتماع لجنة المسابقات اليوم

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

تعقد لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اجتماعاً مهماً اليوم، «عن بُعد»، لبحث الموضوعات المتعلقة بـ «خليجي 25»، بعد الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية حول موعد إقامة البطولة، حيث حددت اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي انطلاقة المنافسات في 24 ديسمبر المقبل، فيما أصدر اتحاد كأس الخليج العربي بياناً مشتركاً أكد خلاله وجود العديد من الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل تحديد الموعد، ويوجد اتجاه لتأجيل موعد إقامة البطولة لضغط الروزنامة وظروف إقامة بطولة كأس العرب في بداية ديسمبر، ويحضر اجتماع لجنة المسابقات محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة الإماراتي.

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