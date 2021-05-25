نجوم الدوري.. هروب إلى البحر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

هرب العديد من نجوم دوري الخليج العربي إلى البحر، عقب نهاية موسم 2020 - 2021، للاستمتاع بأجواء إجازة نهاية العام بالنسبة لكرة القدم، والتي تطول قرابة الشهر، بعد موسم استثنائي، أقيم وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة تفشي فيروس «كورونا».

وظهر أكثر من لاعب وهو يستمتع بأجواء شواطئ دبي، ومنهم سالمين خميس لاعب شباب الأهلي، وطارق أحمد لاعب النصر، ولوفانور لاعب شباب الأهلي والوحدة السابق، والذي توجه وعائلته أيضاً، لزيارة برج خليفة، والتصوير بجوار نافورته الرائعة.

ويتوقع أن تبدأ الأندية في تجمعاتها التحضيرية للموسم الجديد، أوائل يوليو المقبل، فيما ينتظر أن يمنح اللاعبون الدوليون أيام إجازة أطول، لمشاركتهم مع المنتخب الوطني الأول في التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، والمقررة في الإمارات، انطلاقاً من يوم 3 يونيو المقبل.

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