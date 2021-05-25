خماسية في شباك الأردن تطمئن جماهير«الأبيض»

المصدر: دبي - العوضي النمر

حقق منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم فوزاً كبيراً على نظيره الأردني «النشامى»، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية «المغلقة» التي أقيمت مساء أمس باستاد راشد، وتألق خلالها علي مبخوت مسجلاً «هاتريك»، وأضاف كل من خليل إبراهيم وكايو هدفين، ورفع الفوز معنويات اللاعبين قبل استكمال التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023. وكانت المباراة بروفة قوية أخيرة للمنتخب.

وأنهى «الأبيض» الشوط الأول بالتقدم بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها المتألق علي مبخوت «هدفين»، وخليل إبراهيم، بعد أداء طيب من اللاعبين وسيطرة ميدانية، ومع بداية الشوط الثاني واصل منتخبنا سيطرته وأضاف المتألق علي مبخوت الهدف الرابع والثالث له «هاتريك»، وسجل كايو الهدف الخامس، فيما أحرز عدي صيفي هدف الأردن الوحيد في الشوط نفسه.

وشهد المباراة يوسف حسين النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، وعلي حمد وأحمد يوسف بن درويش وسيف المنصوري أعضاء مجلس الإدارة، وتعد النتيجة رسالة اطمئنان من المنتخب للجماهير قبل مباريات المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية التي تستضيفها الدولة من 3 إلى 15 يونيو المقبل، ويلعب «الأبيض» أولى مبارياته أمام ماليزيا 3 يونيو، ثم يلاقي منتخبات تايلاند وإندونيسيا وفيتنام أيام 7 و11 و15 من الشهر نفسه.

من ناحية أخرى خسر المنتخب الماليزي أمس أمام الكويت 1 - 4 في اللقاء الودي الذي أقيم أمس بملعب ذا سيفنز في دبي، وأدار المباراة طاقم تحكيم إماراتي بقيادة أحمد بلال وعاونه إبراهيم العجمي، ومحمد الشحي، والحكم الرابع عامر الضبيع.

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