مبوكو: تغيير 5 مدربين أثر كثيراً في الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

كشف الكونغولي باول خوسيه مبوكو لاعب الوحدة عن وجود اتصالات من أندية إماراتية وقطرية مع وكيل أعماله عقب انتهاء عقده مع العنابي بنهاية الموسم المنصرم، مؤكداً أنه يفضل الاستمرار في الدوري الإماراتي، خصوصاً أن عائلته كانت تشعر بالارتياح والسعادة في الإمارات، مضيفاً أن تغيير 5 مدربين في أقل من موسم ونصف الموسم أثر في الوحدة بشكل كبير.

ولعب مبوكو مع الوحدة لمدة موسم ونصف بعد أن انضم لقلعة العنابي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2020 قادماً من ستاندرلييغ البلجيكي، في صفقة حملت آمالاً كبيرة من جمهور الوحدة ولكنها لم تحظى بالرضا الكافي في النهاية قبل أن ينتهي عقد اللاعب.

مشوار

وقال مبوكو في حوار خاص مع «البيان الرياضي» بعد نهاية مشواره مع الوحدة:«قضيت تجربة جيدة للغاية في الدوري الإماراتي، وبالطبع أريد الاستمرار في الإمارات خاصة وأني أعلم قدراتي وإمكانياتي جيداً وأني قادر على مساعدة الفريق الذي العب له رغم ما حدث مع الوحدة، كما أنني لا أريد العودة للعب في بلجيكا».

وأضاف:«هناك بعض الاتصالات من أندية بوكيل أعمالي سواء هنا في الإمارات أو من أندية قطرية، الموسم الأخير حتى ولو لم يكن جيداً بالنسبة للوحدة، أعتقد أنني قدمت مباريات جيدة، رغم إنهاء الفريق الموسم في المركز السابع والذي يتحدث بنفسه عن موسم الفريق».

سببوأكد محترف نادي الوحدة، أن عدم الاستقرار الفني بكثرة تغيير المدربين في غضون موسم ونصف من أهم أسباب تراجع الفريق، مشيراً إلى أن الكرواتي غريغوري الذي تولى المهمة مؤقتاً في الموسم المنصرم، والإسباني مانويل خيمينيز مدرب الفريق في الموسم الماضي هما الأفضل من وجهة نظره.

وقال مبوكو:«كان من المفترض أن يظهر الوحدة بشكل أفضل عطفاً على الأسماء التي كان يضمها الفريق، ولكن تغيير 5 مدربين في موسم ونصف فقط كان كثيراً للغاية وأثر على الفريق بشكل كبير، وهم كلهم مدربون جيدون وحاولوا أن يفعلوا شيئاً للوحدة ولكن في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما تريد».

لوم

وأبدى مبوكو حزنه من الانتقادات التي تعرض لها وإلقاء اللوم عليه في أحيان كثيرة من جانب الجمهور، مؤكداً أن كرة القدم ليست لعبة فردية تتعلق بلاعب واحد فقط ولكنها بالفريق ككل.

وأضاف مهاجم العنابي :«أعلم أنه كان بإمكاننا تقديم أفضل من ذلك ولكن لا يمكن أن أفعل كل شيء لوحدي، ففي مباريات كثيرة سجلت أهدافاً وفي مباريات أخرى لم يفز الفريق، وعندما كنا نخسر الجمهور يلقي باللوم على بعض اللاعبين فقط، هذا الأمر غير صائب، فالفريق ككل كان في غير حالته في مباريات كثيرة وليس أنا فقط، هناك بعض الأمور التي أتقبلها والبعض الأخر لا مثل إلقاء اللوم علي فقط.

إصابة

وتابع مبوكو: الجمهور عندما كان يكسب الفريق حتى ولو كنت كلاعب لم تقدم مباراة جيدة لن ينتقدوك والعكس صحيح، ويجب أن يعلم الجميع أننا عانينا خلال الموسم بسبب كورونا ثم التعرض للإصابة، لذلك أنا أنظر للفريق بشكل عام وليس كل واحد بمفرده«.

وأردف:» حاولت تقديم أفضل ما لدي وفي بعض الأحيان الأمور تسير بشكل جيد وأحياناً أخرى لا، فقد تلعب في المكان الصحيح أو لا يحالفك التوفيق عندما تنضم لفريق معين أو لا توفق مع مدرب ما«.

شهادة

وكشف مهاجم نادي الوحدة، عن أنه لم يكن يظهر كثيراً في وسائل الإعلام بطلب من النادي، وأنه بشهادة زملائه تعامل مع بعض الأمور بشكل احترافي دون افتعال مشاكل طوال فترة تواجدي في النادي.

وأشار مبوكو، إلى أنه التزم برغبة النادي الذي طلب منه عدم الانضمام لمنتخب بلاده الكونغو الديمقراطية خلال أحد الاستدعاءات، وأرسلوا خطاباً للاتحاد الكونغولي، وطلب مني النادي عدم الذهاب للمنتخب بسبب منافسات دوري أبطال آسيا ولكني لم أنضم للقائمة الآسيوية حيث أخطرني المدير الفني أن عليه اختيار مدافع لتعزيز الخط الخلفي في البطولة والاختيار ما بينك وبين ماتافز وأنا قلت حينها لا مشكلة لدي.

تطور

وأكد مبوكو على أن دوري الخليج العربي، دوري قوي ولديه القدرة على التطور بشكل أكبر في السنوات المقبلة، خصوصاً وأن هناك نوعية جيدة للغاية من اللاعبين سواء المواطنين أو الأجانب.

وكشف لاعب نادي الوحدة، عن أن إسماعيل مطر قائد فريق الوحدة يعد واحداً من أفضل اللاعبين في الدوري الإماراتي في الموسم الأخير، إضافة إلى علي مبخوت هداف الجزيرة، وصديقه كوسانوفيتش مدافع الجزيرة الذي لعب معه في ستاندرلييغ مشيراً إلى أن مطر واحد من أفضل النماذج التي رأيتها في ملاعب كرة القدم وساعدني كثيراً منذ قدومي إلى الوحدة، وهو محترف بشكل حقيقي واندهشت لعدم اختياره للمنتخب الإماراتي.

احترام

وقال مبوكو: في كل العالم هناك لاعبون تقدموا في السن ولكنهم لا يزالوا يقدمون عطاء كبيراً مثل رونالدو وإبراهيموفيتش وغيرهما، وإسماعيل مطر يستحق الاحترام لما يفعله للفريق في هذه السن ويضعه من أفضل اللاعبين.

واختتم مبوكو حديثه بالتأكيد على سعادته وعائلته في الإمارات، مؤكداً أن عائلته تأتي في المقام الأول بالنسبة له، وأنها سبب من أسباب رغبته في الاستمرار في الإمارات لاسيما وابنه يتعلم الكثير هنا سواء الإنجليزية أو العربية وأصبح يفهم اللغة العربية بعض الشيء.

كما كشف الكونغولي باول خوسيه مبوكو، عن أنه يستعد حالياً للانضمام لمنتخب بلاده لخوض مباراة ودية مع تونس يوم 5 يونيو المقبل ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، معرباً عن سعادته بعودته لصفوف المنتخب. وقال: «أنا جاهز لتحدٍ جديد في مسيرتي وواثق أني سأكون في مستوى أفضل مجدداً».

سيرة ذاتية

الاسم

باول خوسيه مبوكو

النادي

الوحدة

رقم اللاعب في النادي40

رقم اللاعب في المنتخب 10

الوزن65 كغم

الطول174 سم

المركز وسط مهاجم

تاريخ الميلاد 1992/‏4/‏19

الجنسية الكونغو

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