«عجمان» يودّع عميد المدربين بالورود

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أقام نادي عجمان برنامج وداع للمدرب المصري أيمن الرمادي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، تقديراً لمشواره الطويل، الذي امتد 5 سنوات متواصلة، لا سيما والرمادي يعتبر عميد المدربين في دوري الخليج العربي، الذي عمل فيه 7 مواسم خلال 3 فترات، منها فترته مع عجمان، إضافة إلى عمله 3 مواسم قبل انطلاقة دوري الخليج العربي، ليصل لموسمه العاشر مع الكبار، غير فتراته في دوري الهواة، والتي شهدت صعوده إلى دوري الكبار والشهرة 7 مرات، منها 3 مرات مع فريق دبي، ومع الظفرة واتحاد كلباء والشارقة وعجمان، وتم استقبال الرمادي في دار النادي بـ «الورود»، وسط حفاوة مجلس إدارة النادي، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة، المهندس أحمد حسن الفوره، وأمين السر العام والمشرف على فريق الكرة، عبد الله الظاهري، وعضو مجلس إدارة نادي عجمان والمدير المالي، الدكتور محمد جبر، والمدير التنفيذي لشركة كرة القدم، ناصر الظافري، ويحي خلف المطروشي وأحمد الشامسي عضوي مجلس الإدارة، ومدير الفريق عبد الله أحمد.

وثمّن أحمد الفوره الدور المهم للمدرب أيمن الرمادي خلال مشواره مع الفريق، وقال إن تكريمه، أقل مبادرة يمكن أن يُقدمها النادي للمدرب، تقديراً للجهود التي بذلها مع «البرتقالي» للبقاء في دوري الخليج العربي.

مشيراً إلى أن الرمادي أعطى الكثير للنادي من خبراته، وتحمل الكثير لكي ينجح في مهمته، وكان عند حُسن ظن الإدارة وجماهير النادي، موضحاً أن التغيير سنة الحياة، ولكن ستظل العلاقة ممتدة مع الرمادي، الذي صار أحد أبناء النادي.

أفضل مشوار

وعبّر المدرب الرمادي عن فخره بالفترة الطويلة التي عمل فيها بعجمان، واعتبرها من أفضل فتراته في مجال التدريب، لما تميزت به من تفاهم وانسجام واحترام مع إدارة النادي، وعلى رأسها الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس النادي، وأوضح الرمادي أن لديه عروضاً من 3 دول في منطقة الخليج، وسوف يحدد وجهته لأي منها خلال اليومين المقبلين، مؤكداً عدم استعداده للعمل في الدرجة الأولى مرة أخرى، رغم النجاحات التي حققها في الصعود 7 مرات.

واستحسن الرمادي التعامل الذي وجده من نادي عجمان، وقال إن تكريمه الخاص ليس غريباً على إدارة نادٍ وجد منها أفضل مستوى من التعامل والتعاون، وقال: إن إدارة نادي عجمان هي من يستحق التكريم، ابتداءً من رئيس النادي، مروراً بمجلس الإدارة، الذين كانوا خير داعمين له، خصوصاً في هذا الموسم.

وأضاف: إن أكثر ما يُميز إدارة عجمان، تعاملها الاحترافي بالمعنى الحقيقي، من خلال دعم الأجهزة الفنية بكل قوة، والمحافظة في أي وقت على الاستقرار، مهما تراجعت النتائج، ما جعل عجمان، أقل فرق دوري الخليج العربي تعاقدات مع المدربين، منذ أن بدأ مسيرته مع المحترفين في موسم 2008 - 2009.

وعبّر الرمادي عن رضاه التام بما قدمه مع عجمان، لا سيما بعد بقاء الفريق في دوري الخليج العربي للموسم الخامس على التوالي، ليكسر «البرتقالي» رقمه السابق «4 مواسم»، بعد صعوده الثاني، وقال إن عجمان قادر على تجاوز المواقف الصعبة في اللعب من أجل البقاء، بقليل من الدعم، لينافس على المراكز المتقدمة، لأنه يملك أسساً قوياً وخبرات مميزة، يتمتع بها إداريو النادي، وأكد أن علاقته مع عجمان لن تنتهي بوداعه تدريب الفريق، بل سيكون واحداً من أبناء النادي، ورهن إشارته في أي وقت، ويعتبر نفسه مشجعاً لنادي عجمان، في أي وقت ومن أي موقع.

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