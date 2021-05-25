إطلاق المرحلة الثانية للتدريب الإداري

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية، المرحلة الثانية ضمن برنامج بناء المهارات التعليمية لموظفي أندية الرابطة لعام 2021، والتي تم تخصيصها لمديري أقسام الموارد البشرية، في أعقاب نجاح المرحلة الأولى من البرنامج، والتي تم إطلاقها مطلع أبريل الماضي.

وخصص البرنامج لدعم وبناء قدرات مديري الموارد البشرية في جميع أندية رابطة المحترفين، ويتضمن ورشتي عمل خاصتين بالأدوار وجلسات إرشادية مخصصة، عبر ورشات عمل مرئية متخصصة في إدارة الموارد البشرية.

وتم تخصيص المرحلة الثانية من البرنامج الذي يستمر لمدة 6 أسابيع، لمديري أقسام الموارد البشرية في الأندية، الذين سيقومون بالانخراط في برنامج تخصصي مكون من ورشات عملية وجلسات توجيه وإرشاد مهني.

وتسعى الدورات التي تشهدها المرحلة الثانية من البرنامج والمخصصة لمديري الموارد البشرية إلى تنمية مهاراتهم وخبراتهم، من أجل تطوير خطة فعالة لإدارة الموارد البشرية لكل نادي كرة قدم، والإلمام الكامل بمعرفة الهيكل التنظيمي لأندية كرة القدم.

وشهدت المرحلة الثانية تصميم دليل ثنائي اللغة خاص بالمهام والمسؤوليات، والذي سيتم توسيعه بعد ذلك من خلال جلستين تعتمدان على نظام التوجيه والإرشاد، لتصميم جلسات التوجيه خصيصاً لكل من موظفي إدارة الموارد البشرية للأندية.

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