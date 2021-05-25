«أبيض الصالات» يواجه جزر القمر بطموح نصف نهائي كأس العرب

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

يلتقي في الثامنة مساء اليوم «بتوقيت الإمارات»، منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات، مع منتخب جزر القمر، في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية ببطولة كأس العرب المقامة حالياً في مصر، بمشاركة 8 منتخبات، ويلعب في الخامسة مساءً المغرب مع السعودية، ويتطلع «أبيض الصالات» للتأهل الدور نصف النهائي للبطولة، ويحتاج للفوز بأي نتيجة، لضمان التأهل، بعد أن اقتنص 3 نقاط غالية بفوزه أول من أمس على السعودية 6 - 3 بالجولة الثانية.

ويتصدر المنتخب المغربي المجموعة بالعلامة الكاملة «6 نقاط»، فيما يتشارك منتخبنا ونظيره السعودي في رصيد 3 نقاط لكل منهما.

وتألق منتخبنا أمام السعودية، واستحق الفوز عن جدارة، وخطف عمر النقبي الأضواء بتسجيله 4 أهداف، ليصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل «سوبر هاتريك»، وجاءت بقية الأهداف عن طريق عبد الله الحوسني وحارس المرمى حسن الحنطوبي، الذي سجل هدفاً من المرمى للمرمى، وفاز عمر النقبي بجائزة أفضل لاعب في المباراة، وأهداها لبعثة المنتخب، برئاسة عبد الملك جاني.

تصفيات

وعلى صعيد كرة الصالات محلياً، يتحدد اليوم المنتخبان المتأهلان إلى نهائيات كأس العالم عن قارة آسيا، بمواجهتين مهمتين بصالة نادي خورفكان، ضمن مرحلة «البلاي أوف» الآسيوية المؤهل لمونديال «ليتوانيا 2021»، ويلتقي منتخبا العراق وتايلاند في الثالثة عصراً، والمنتخب اللبناني مع نظيره الفيتنامي في السابعة مساء، ضمن مرحلة «البلاي أوف» الآسيوية المؤهل لمونديال «ليتوانيا 2021»، وخسر منتخب «أسود الرافدين» المباراة الأولى بنتيجة 7 - 2، لتصبح مهمته معقدة وصعبة، ويحتاج الفوز بفارق 6 أهداف لتحقيق حلم الصعود إلى المونديال.

ويلتقي في المباراة الثانية المنتخب اللبناني مع الفيتنامي، ويحتاج المنتخب اللبناني للفوز بأي نتيجة، لضمان الصعود للمونديال، بعد انتهاء المباراة الأولى بالتعادل السلبي، بينما يؤدي التعادل السلبي إلى الأشواط الإضافية، ولركلات الترجيح.

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