" الأبيض" يهزم منتخب الأردن بخماسية ودية

المصدر: وام

تغلب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على نظيره الأردني بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة الدولية الودية التي جرت بينهما اليوم في استاد راشد بنادي شباب الأهلي بدبي في البروفة الأخيرة للأبيض استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام بالدولة اعتباراً من الثالث من شهر يونيو المقبل.

سجل أهداف منتخبنا الوطني علي مبخوت "هاتريك" وخليل إبراهيم وكايو كانيدو، فيما سجل هدف منتخب الأردن عدي صيفي.

شهد المباراة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وعلي حمد البدواوي، وأحمد يوسف بن درويش، وسيف ماجد المنصوري أعضاء مجلس الإدارة.

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