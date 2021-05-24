كلباء يبحث تطوير كرة القدم مع قيادات كرواتية

المصدر: متابعة – محمد فضل

بحث علي كانو، رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، وبونو بوسنجاك الرئيس السابق لنادي كارافوك لكرة القدم وعضو مجلس إدارة نادي سيستفيت الذي يضم أكبر أكاديمية لكرة قدم في كرواتيا، أوجه التعاون بين الجانبين، وذلك في مجال كرة القدم وسبل تطويرها مستقبلاً، علاوة على مناقشة مختلف النشاطات الجماعية والفردية وكيفية تطويرها وبحث السبل الكفيلة لتطوير اللعبة بنادي اتحاد كلباء وتبادل الخبرات الرياضية الكرواتية ونادي اتحاد كلباء لكرة القدم.

وكان اتحاد كلباء قد تعاقد منذ أسابيع مع عدد من المدربين الكروات للإشراف على أكاديمية كرة القدم بالنادي.

ورافق بوسنجاك المتواجد حالياً في إمارة دبي، كل من عضو الأكاديمية الجنرال ملادين ميكولسيفيتش وفرانغو تودمان وماركو ماروفيتش مدير العلاقات والتسويق ومشرف الاتحاد الدولي للملاكمة نائب المشرف على بطولة آسيا للملاكمة، والتي تستضيفها إمارة دبي حالياً، وفي ختام الاجتماع تبادل الطرفان الدروع والهدايا التذكارية.

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