"المحترفين" تطلق المرحلة الثانية من برنامج تأهيل الكوادر الإدارية بالأندية

المصدر: وام

أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية "المرحلة الثانية"، من برنامج بناء المهارات التعليمية لموظفي وكوادر أندية الرابطة لعام 2021، التي تم تخصيصها لمديري أقسام الموارد البشرية، وذلك بعد نجاح مخرجات المرحلة الأولى من البرنامج، والتي تم إطلاقها مطلع أبريل الماضي.

وتم تخصيص البرنامج لدعم وبناء قدرات مديري الموارد البشرية في جميع أندية رابطة المحترفين، ويتضمن ورشتي عمل خاصتين بالأدوار، وجلسات إرشادية متخصصة، عبر ورش عمل مرئية في مجالات إدارة الموارد البشرية، تمشياً مع أفضل الممارسات العالمية، ضمن جهود الرابطة للارتقاء بكافة عناصر لعبة كرة القدم والسعي لتطويرها، وفق خطتها الاستراتيجية 2030، واستكمالاً للبرنامج التعليمي لموظفي الأندية الذي نفذته الرابطة على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وتم تخصيص المرحلة الثانية من البرنامج الذي يستمر 6 أسابيع، لمديري أقسام الموارد البشرية في الأندية، الذين سيقومون بالانخراط في برنامج تخصصي مكون من ورشات عملية وجلسات توجيه وإرشاد مهني.

وتسعى الدورات التي تشهدها المرحلة الثانية من البرنامج، إلى تنمية المهارات والخبرات، من أجل تطوير خطة فعالة لإدارة الموارد البشرية لكل نادي، والإلمام الكامل بالهيكل التنظيمي لأندية كرة القدم، حيث يوفر ذلك لكل نادٍ مجموعة من الأهداف طويلة المدى، تحدد اتجاه مستقبل النادي وتطوره وفقاً لرؤية الرابطة 2030.

وشهدت المرحلة الثانية تصميم دليل ثنائي اللغة، خاص بالمهام والمسؤوليات، والذي سيتم توسيعه بعد ذلك من خلال جلستين تعتمدان على نظام التوجيه والإرشاد، وبناءً على هذه المعلومات الأساسية، سيتم تصميم جلسات التوجيه لكل من موظفي إدارة الموارد البشرية للأندية بأهداف محددة للغاية، ليتم تحقيقها بحلول نهاية الإرشاد، علماً بأنه سيتم توفير أفضل الممارسات من خلال استقدام استشاريين عالميين رواد في صناعة كرة القدم العالمية.

ومن المقرر استكمال المبادرة خلال العام الحالي، بقائمة برامج خاصة بالأدوار والمهام لمديري التسويق، ووسائل التواصل الاجتماعي في جميع الأندية الـ 14، قبل دمج المزيد من المناصب الرئيسية، اعتباراً من العام المقبل 2022.

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