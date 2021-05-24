الجزيرة.. «هاتريك» جوائز الأفضل

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

حقق نادي الجزيرة «هاتريك» بجوائز الأفضل في دوري الخليج العربي لكرة القدم، لشهري أبريل ومايو، التي تنظمها رابطة المحترفين برعاية «اتصالات»، وتوج عبدالله رمضان، لاعب وسط الفريق، بجائزة أفضل لاعب، متفوقاً على زميليه علي مبخوت والجنوب أفريقي سيريرو، وعبدالله غانم «الشارقة»، والأرجنتيني جاستون سواريز «بني ياس»، ونال مارسيل كايزر جائزة أفضل مدرب، وسط منافسة من مهدي علي، «شباب الأهلي»، وعبدالعزيز العنبري «الشارقة»، وظفر علي خصيف بجائزة أفضل حارس، متفوقاً على فهد الظنحاني «بني ياس»، وعادل الحوسني «الشارقة».

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