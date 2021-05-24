تعاون كروي بين الإمارات وماليزيا

المصدر: (عجمان - البيان الرياضي)

بحث الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم الكرة في اجتماعه أمس بمكتبه بإمارة عجمان مع داتو حامدين محمد أمين رئيس الاتحاد الماليزي للعبة سبل التعاون المشترك بين الاتحادين على صعيد المنتخبات الوطنية والمسابقات وغيرها من الجوانب التي تساهم في تطوير اللعبة في البلدين، حضر اللقاء محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة.

ويوجد رئيس الاتحاد الماليزي في الدولة مع منتخب بلاده الذي سيشارك في التصفيات الآسيوية المؤهّلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

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