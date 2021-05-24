«الأبيض» و«النشامى» في بروفة تصفيات المونديال الليلة

المصدر: دبي - العوضي النمر

يلتقي منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم في التاسعة إلا ربعاً مساء اليوم مع نظيره الأردني «النشامى» باستاد راشد بنادي شباب الأهلي، في بروفة قوية أخيرة قبل انطلاقة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022، وكأس آسيا 2023، ويدير المباراة طاقم دولي من البحرين بقيادة علي السماهيجي ويضم مساعديه نواف خليفة، وصلاح عبدالعزيز، وتم اختيار محمد الهرمودي حكماً رابعاً وستكون المباراة مغلقة أمام وسائل الإعلام لزيادة التركيز وعدم كشف أوراق منتخبنا وهي المباراة الثالثة لـ«الأبيض» تحت قيادة الهولندي فان مارفيك، بعد عودته لقيادة الفريق، وانتهت مباراة الفريق مع منتخب العراق سلبياً، فيما فاز على الهند بسداسية.

وحرص الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة على حضور التدريبات الأخيرة للمنتخب، وحث اللاعبين على بذل أقصى جهد من أجل التأهل إلى المرحلة التالية من التصفيات، مجدداً ثقته بقدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية تُسعد جماهير الكرة الإماراتية، وأشار إلى توفير كل مستلزمات التفوق للمنتخب الذي يمتلك عوامل القوة والخبرة التي تساعده على مواجهة التحديات، وخصوصاً أن مباريات التصفيات تقام بالدولة، وأشاد بعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي فان مارفيك والأجهزة الإدارية والطبية وكل العناصر التي تعمل خلف الكواليس، مثمناً تعاون الأندية وحرصها على المشاركة في إنجاح مهمة «الأبيض».

وأدى المنتخب سلسلة من التدريبات على الملعب الفرعي بنادي الوصل بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء علي صالح، الذي سيغيب بشكل رسمي عن التصفيات بداعي الإصابة .

وتشهد مباراة اليوم مشاركة علي مبخوت في الهجوم مع الاعتماد على كايو وليما في وسط الملعب، مع استغلال مهاراتهما الفردية في الاختراق والتسديد من خارج المنطقة، ويلعب مارفيك باثنين من اللاعبين في الارتكاز لدعم العمل الدفاعي وخصوصاً أن الفريق الضيف يضم عناصر تتميز باللعب القوي والسريع والاعتماد على المرتدات.

وأشار يوسف جابر لاعب منتخبنا إلى قوة المباراة، نظراً لأن المنتخب الأردني يضم عدداً من اللاعبين المتميزين، ما يحفز «الأبيض» على أداء قوي،ورسالة اطمئنان للجماهير، وقال: عبور التصفيات ليس مستحيلاً.

وقال وليد عباس :زيارة رئيس الإتحاد رفعت معنويات اللاعبين، وجاء حديثه لنا محفزاً، ومنحنا طاقة إيجابية، وتعاهد اللاعبون على تحقيق الفوز في كل مباريات التصفيات.

وأكد علي سالمين أن المرحلة الحالية تتطلب القتال للفوز في جميع المباريات، وهدفنا إسعاد جماهيرنا.

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