أطقم إماراتية للمباريات الدولية في دبي

المصدر: (دبي - وام)

كلفت إدارة الحكام باتحاد الكرة أطقماً إماراتيةً إدارة المباريات الدولية الودية في دبي، وتم اختيار طاقم التحكيم بقيادة يوسف الجسمي، ومساعديه محمد العبيدلي، وياسر المرشدي لإدارة المباراة الودية بين منتخبي إندونيسيا وأفغانستان الثلاثاء المقبل في ملعب جبل علي، ومحمد سالم يوسف ومساعديه علي الشحي، وعامر عبدالله حسن لودية منتخبي تايلاند وعُمان في الملعب الرئيس «ذا سيفنز» بدبي في اليوم نفسه، وكان طاقم التحكيم بقيادة أحمد بلال ومساعديه إبراهيم العجمي ومحمد الشحي أدار ودية منتخبي ماليزيا والكويت أمس ملعب «ذا سيفنز».

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