استراتيجية «اتحاد الكرة 2030» في احتفالية «برواز دبي» غداً

المصدر: دبي- العوضي النمر

يكشف اتحاد الإمارات لكرة القدم، استراتيجيته المستقبلية الجديدة الممتدة حتى 2030 في احتفالية بالواجهة السياحية المتميزة «برواز دبي» غداً، يشهدها عدد من كبار المسؤولين والرياضيين بالدولة، وتتضمن الاستراتيجية 3 مراحل، قصيرة ، ومتوسطة، وطويلة المدى حتى عام 2030، وتعني بوضع رؤى طموحة لتطوير كرة الإمارات ووصولها إلى المراكز الأولى .

وبذل فريق التحول الاستراتيجي برئاسة خلفان بالهول، جهودا كبيرة خلال الفترة السابقة من أجل إعداد الاستراتيجية، بعد الاستماع لمختلف شرائح المجتمع والعديد من مسؤولي الكرة بالعالم من بينهم انفانتينو رئيس «فيفا»، الذي ابدى إعجابه بها، كما تم الاستماع لرأي معالي خلدون المبارك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، والذي قدم آراء قيمة تتعلق بالالتزام المادي وليس الدعم الحكومي، وضرورة الاستفادة من اللاعبين المقيمين في تعزيز خطط تطوير اللعبة.

وسيتم اعتماد نظام الحوكمة عند تنفيذ الاستراتيجية وسيكون لاتحاد الكرة ورابطة المحترفين والمجالس الرياضية دور في تعزيز هذا النظام.

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