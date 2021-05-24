ملف التعاقدات أول تحديات العين في الموسم المقبل

المصدر: العين- طلحة عبدالله

يعتبر ملف التعاقدات الجديدة على مستوى المدرب، واللاعبين أول تحديات العين بالموسم الجديد، حيث يترقب العيناوية بمزيج من التلهف والقلق فتح باب الانتقالات الصيفية وهم يأملون في تعاقدات ناجحة تدعم الفريق وتعيده إلى منصات التتويج، غياب طويل لم تعتده الأمة العيناوية استمر لثلاثة مواسم خرج فيها الزعيم خالي الوفاض من جميع المنافسات على المستويين الداخلي والخارجي، بسبب ظروف متباينة من ضمنها الإصابات المتلاحقة، فضلاً عن تراجع مستوى بعض اللاعبين، وعدم فعالية البعض الآخر خصوصاً الأجانب والمقيمين، وينتظر أن يستهل العين تعاقداته هذا الصيف باستقدام مدرب جديد خلفاً للمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي انتهت فترة تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي وفشل في تحقيق أي بطولة مع الفريق البنفسجي، بالإضافة إلى أجنبيين وأكثر من لاعب مقيم ومواطن، حسب مصادر موثوقة بالنادي.

دون المستوى

كان العين تعاقد خلال الفترة السابقة مع عدد من اللاعبين الأجانب والمواطنين الذين لم يقدموا الخدمات الفنية المأمولة للفريق، فيما لم يشارك بعضهم إلا نادراً ولفترات وجيزة، ما جعلهم موضع انتقاد وهجوم متواصل وصل إلى حد المطالبة باستبدالهم، وترجح مصادر قريبة من موضع القرار بأن النادي في طريقه للاستغناء عن أكثر من لاعب أجنبي ومقيم أبرزهم ويلسون ادواردو، الذي انتهت فترة تعاقده، بالإضافة لأربعة مقيمين شاركوا بصفة أساسية في أكثر من مباراة ولم يقدموا الخدمات الفنية المأمولة، فيما طالب بعض العيناوية بالإبقاء على المهاجم التوغولى لابا كودجو، فقط من اللاعبين الأجانب والاستعانة بآخرين، غير أن مصادر رجحت بقاء الياباني شيوتاني تسوساكا أيضاً.

إحلال وإبدال

بالنظر للإشكالات الفنية التي واجهها العين خلال الفترة الماضية وتسببت في تراجعه على مستوى الأداء والنتائج، يبدو خط الدفاع هو الأضعف من بين خطوط الفريق الأخرى، وبالتالي هو الأكثر حاجة لإحداث تغييرات بإحلال وإبدال أكثر من لاعب، ومن المرجح أن يكون المقيمان البرازيليان إيريك دي مينيزيس، ورافائيل أنطونيو على رأس المغادرين للقائمة العيناوية، في حين يحتاج خط الوسط لتجديد الدماء برغم وجود عدد من اللاعبين الشباب إلا أن افتقاد العين لصانع الألعاب ظل هو الهاجس المستمر للفريق منذ أن غادره عمر عبد الرحمن، وتترقب جماهير العين استقدام لاعب أجنبي سوبر ليشغل هذا المركز بالإضافة إلى لاعبين آخرين أحدهما مواطن في مركزي الجناح الأيسر والمهاجم الثاني لتعزيز الناحية الهجومية ومساعدة التوغولى لابا كودجو، في المقدمة الهجومية بعد استمرار تراجع مستوى كايو كانيدو.

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تعاقد العين في عهد شركة الكرة الحالية ومنذ يونيو 2019 مع 6 أجانب لم يستمر منهم مع الفريق سوى المهاجم التوغولى لابا كودجو، في حين غادر كل من الجزائري عبد الرحمن مزيان، والكازاخستاني إسلام خان، والمجري جوجاك، والبرتغالي ويلسون ادواردو، الذي لم يقدم المستوى المأمول، وأخيراً الياباني شويا ناكاجيما، الذي تعاقد مع النادي في يناير الماضي لم يستمر مع الفريق سوى 108 دقائق لينتهي موسمه بسبب إصابة بالغة.

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استقدم العين على مستوى اللاعبين المقيمين 8 لاعبين وهم: الفرنسيان إدريس مزاوياني، وعمر إدريس، والبرازيليون إيريك دي مينزيس، ورفائيل أنطونيو، وجوناتاس سانتوس، والصربي أندريجا رادوفانوفيتش، والسوداني محمد عوض الله، والبرتغالي ناني فيليبي، وشارك منهم مع الفريق الأول 5 لاعبين لم يقدم منهم أربعة المستوى المأمول وينتظر أن يغادروا الكشوفات البنفسجية خلال الصيف.

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