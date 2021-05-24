«دبي لأصحاب الهمم» بطل خماسيات الصالات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تُوج فريق دبي لأصحاب الهمم بلقب دوري خماسيات كرة القدم داخل الصالات لذوي الإعاقة السمعية، بفوزه على «أبوظبي لأصحاب الهمم»، 10 - 3 في الجولة السادسة والختامية، حضر الختام محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية، والدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة رئيس نادي الثقة للمعاقين، وعبدالله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، وذيبان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية، وحسن المزروعي الأمين العام لاتحاد الإمارات للقوس والسهم وسيف النعيمي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي لأصحاب الهمم.

وحصل إسماعيل الحمادي على جائزة أفضل لاعب، وعبد الرحمن شعبان على جائزة الهداف، وعامر مراد على جائزة أفضل حارس مرمى.

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