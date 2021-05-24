ميلوس «الجزيرة».. هداف المدافعين يتفوق على المهاجمين

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

انتزع الصربي ميلوس كوسانوفيتش مدافع الجزيرة لقب هداف المدافعين الذي تفوق على المهاجمين في النسخة الأخيرة من دوري الخليج العربي، بإحراز 6 أهداف وضعته في المركز رقم 24 بقائمة هدافي المنافسة والثاني في قائمة فريقه خلف زميله علي مبخوت هداف البطولة.

ولفت ميلوس الأنظار بهز شباك المنافسين على طريقته الخاصة وفي حالة لا تكرر كثيراً في الملاعب جاءت جميعها من ضربات ثابتة ما جعل الشارع الرياضي يتحدث عن موهبته ومقدرته الفائقة في تحويل المخالفات بالقرب من الصندوق إلى أهداف، الشيء الذي جعل جميع الفرق تشعر بالخطر وتعمل على الابتعاد عن ارتكاب الأخطاء بالقرب من المنطقة الخطرة، خوفاً من أقدام ميلوس التي نادراً ما خابت في دقة التصويب.

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ومنح المدافع الصربي فريقه القوة من خلال نجاحه في الضربات الثابتة التي ساهمت في حصد نقاط مهمة، ويعتبر أغلى هدف أحرزه بشباك شباب الأهلي في الجولة 17 من المنافسة لأنه جاء في الدقيقة الثانية من الزمن المحتسب بدلاً عن المبدد، وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة التي كانت تمضي نحو فوز شباب الأهلي بهدف لكن ميلوس تمكن من إدراك التعادل بهدف متميز منح الجزيرة نقطة غالية، كما أمن المدافع الصربي فوز فريقه في مباراة العين بهدفين دون رد بالجولة 25 محرزاً الهدف الثاني عند الدقيقة 80 في وقت كان فيه «الزعيم» يبحث عن تعديل النتيجة، وهز أيضاً شباك الوصل ذهاباً وإياباً، اتحاد كلباء، وحتا.

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وكشف من قبل علي خصيف قائد فخر أبوظبي عن سر تألق زميله المدافع الصربي في الضربات الثابتة، مبيناً أنه يتدرب بمفرده عقب نهاية التدريبات ويسدد أكثر من 20 كرة بين الخشبات الثلاث، ذاكراً أن اجتهاده الشخصي جعله متميزاً في إحراز الأهداف بجانب أنه صمام أمان الدفاع.

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ونتيجة تألقه اللافت منذ بداية الموسم فقد مددت إدارة الجزيرة التعاقد معه حتى منتصف عام 2023، وكان المدافع الصربي قد انضم إلى كشوفات الفريق في أغسطس 2019، ليشارك في الموسم قبل الأخير والذي لم يكتمل بسبب كوفيد 19، ليكون موسمه الثاني الذي انتهى قبل أيام الأنجح حتى الآن مع الجزيرة حيث حقق فيه إنجاز إحراز بطولة الدوري.

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