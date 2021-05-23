"المحترفين" تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في "أبريل" و"مايو"

المصدر: وام

أعلنت " رابطة المحترفين " أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية في دوري الخليج العربي لشهري أبريل و مايو التي تنظمها برعاية "اتصالات" الراعي الرسمي لدوري الخليج العربي.

جاء إعلان الفائزين مع نهاية التصويت عبر الموقع الرسمي و تطبيق الرابطة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بمشاركة كبيرة من الجماهير ومتابعي دوري الخليج العربي، من داخل الإمارات وخارجها.

و تفوق ثلاثي الجزيرة في حصاد شهري أبريل ومايو بعدما توج عبد الله رمضان، لاعب خط وسط الجزيرة، بجائزة أفضل لاعب في دوري الخليج العربي لشهري أبريل ومايو، بعد أدائه المميز الذي ساهم في قيادة فريقه لحصد لقب الدوري في المواجهات الأربع الحاسمة.

وتفوق رمضان في التصويت على زميليه علي مبخوت و الجنوب أفريقي تولاني سيريرو، وعبدالله غانم مدافع الشارقة، والأرجنتيني جاستون سواريز لاعب بني ياس.

و حصد مدرب الجزيرة مارسيل كايزر جائزة أفضل مدرب، متفوقاً على مهدي علي، مدرب شباب الأهلي، وعبد العزيز العنبري مدرب الشارقة.

و نال علي خصيف، حارس مرمى الجزيرة، جائزة أفضل حارس، متفوقاً على فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس، وعادل الحوسني حارس مرمى الشارقة.

و يجري اختيار قائمة المرشحين عن طريق الإحصائيات المقدمة من شركة "أوبتا" العالمية، المتخصصة في الإحصائيات الرياضية، وتقتصر الإحصائيات على الأداء في دوري الخليج العربي فقط، وتتاح الفرصة للجمهور للتصويت على قائمة المرشحين عبر موقع وتطبيق الرابطة قبل إعلان الفائزين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز